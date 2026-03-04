Galperin recomendó no estudiar programación y anticipó la clave para poder conseguir empleo

El cofundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, explicó por qué decidió renunciar a su salario y a su cargo ejecutivo formal dentro de la compañía, analizó el impacto de la inteligencia artificial y advirtió sobre el avance de competidores chinos.

"Renuncio a mi salario, a mi trabajo, a mi cargo, porque quien lidere esta empresa no puede enfocarse en Mercado Libre y otras cosas. Mercado Libre tiene que ser tu vida", sostuvo. Para el empresario, la decisión fue una señal hacia adentro de la organización: el liderazgo, afirmó, debe ejercerse con el ejemplo.

Galperin describió a la compañía como un proyecto vital que involucra también a su familia. "Es un proyecto de vida para mí, para mis hijos y mi esposa", señaló. Y agregó que incluso en los momentos personales, la empresa sigue presente: "Puedo estar con mi familia, pero pienso en Mercado Libre veinticuatro/siete".

Galperin anticipó qué especialización será clave para conseguir empleo

Uno de los ejes centrales de la entrevista en el podcast "Founder’s Mentality: The CEO Sessions", de Bain & Company, fue el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el empleo tecnológico. Galperin reveló que la empresa cuenta actualmente con 20.000 programadores y que, por primera vez en su historia, no incrementará esa cifra este año.

"Es altamente probable que en cinco años quizás tengamos diez mil programadores, no porque los hayamos despedido, sino porque no estamos contratando a nadie", afirmó. Según explicó, la automatización y las herramientas basadas en IA modificarán profundamente el perfil requerido.

En ese marco, dejó una recomendación que marca un cambio de paradigma para quienes aspiran a ingresar al sector: aprender a programar ya no es la prioridad. "Hace diez años, le habría dicho a cualquiera: ‘Tenés que aprender a programar’. Hoy digo: ‘Tenés que saber matemáticas. Tenés que entender lo básico de pensar y los números, pero no tenés que programar’".

La lógica, los fundamentos matemáticos y la capacidad de razonamiento —más que el dominio de un lenguaje específico— serán, según su visión, los diferenciales en un entorno donde las herramientas evolucionan rápidamente. Incluso advirtió que productos actuales podrían quedar obsoletos: "Quizás nuestra app quede obsoleta. Así que estamos trabajando en todas esas cosas".

Competencia china: una "batalla larga y difícil"

Galperin también abordó el escenario competitivo, especialmente frente al avance de empresas chinas en América Latina. Lejos de mostrarse alarmado, consideró que la competencia es saludable porque obliga a las organizaciones a evitar conflictos internos y mantener el foco.

"Es darwiniano. Si pierdes demasiado tiempo en luchas internas, mueres. Así de simple", graficó.

Reconoció, sin embargo, la disciplina y el empuje de los competidores asiáticos. "Su tecnología es muy buena, y trabajan mucho. Será una batalla larga y difícil", anticipó. A diferencia de otros actores internacionales, remarcó que hasta ahora no han mostrado intención de restringir inversiones o moderar pérdidas.

Frente a ese escenario, planteó que la respuesta debe combinar eficiencia operativa e innovación permanente: optimizar márgenes, escalar y reinvertir para "autointerrumpirse" antes de que lo haga otro jugador.

Cultura organizacional y rendimiento como prioridad

Otro punto destacado fue la cultura interna de la empresa, que Galperin comparó con la de un equipo deportivo de élite. En ese esquema, el rendimiento es innegociable.

"Muchas veces retienes a algunas personas porque tienen la cultura, pero tal vez no están rindiendo. Lo siento. El rendimiento tiene que estar presente", sostuvo. No obstante, propuso alternativas para quienes comparten los valores pero no alcanzan los objetivos en determinados roles: pueden asumir otras funciones dentro de la organización.

Para el empresario, el liderazgo implica también generar oportunidades de crecimiento. Según explicó, su salida del rol ejecutivo abre espacios para nuevos talentos ambiciosos dentro de la compañía. "Cuando tienes mucha gente ambiciosa, si no creas oportunidades, la pierdes", advirtió.

En un contexto atravesado por la irrupción de la inteligencia artificial, la presión competitiva global y la transformación constante del negocio digital, Galperin dejó un mensaje claro: el futuro del mundo tech no se define solo por la programación, sino por la capacidad de pensar estratégicamente, adaptarse y liderar con compromiso total.