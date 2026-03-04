El Estadio Único Madre de Ciudades cumple 5 años y reafirma su lugar en la elite del deporte argentino

El moderno coloso santiagueño celebra este 4 de marzo su quinto aniversario, consolidado como una de las sedes más importantes del país. Desde 2021 albergó finales nacionales, partidos internacionales y a la Selección Argentina.

El Estadio Único Madre de Ciudades cumple este 4 de marzo su quinto aniversario, convertido en un verdadero emblema del deporte en Santiago del Estero. Inaugurado en 2021, el estadio se posiciona rápidamente entre los más modernos del país, con infraestructura de primer nivel y capacidad para más de 30.000 espectadores.

Ubicado a orillas del río Dulce, el escenario santiagueño es sede de eventos de enorme magnitud. Allí se disputaron finales de la Supercopa Argentina, partidos decisivos de la Copa Argentina y encuentros de la Liga Profesional de Fútbol. Además, recibió competencias internacionales de peso, como las Eliminatorias Sudamericanas y el Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023.

La casa madre del deporte santiagueño también vibró con la presencia de la Selección Argentina en varias oportunidades, generando noches históricas que quedaron grabadas en la memoria colectiva. No solo el fútbol tuvo su espacio: el rugby y otros espectáculos deportivos también encontraron en el estadio un escenario acorde a los estándares internacionales.

En apenas cinco años, el Madre de Ciudades deja de ser una promesa para convertirse en una realidad consolidada. Es orgullo provincial, motor turístico y punto de encuentro para miles de santiagueños que viven allí su pasión por el deporte. Un símbolo que sigue creciendo y que ya es parte de la identidad de Santiago.

Las diez finales del Estadio Madre de Ciudades

4 de marzo de 2021 – Supercopa Argentina 2019

River 5 – Racing 0

8 de diciembre de 2021 – Copa Argentina 2020/21

Boca 0 (5) – Talleres 0 (4)

17 de diciembre de 2021 – Trofeo de Campeones 2021

River 4 – Colón 0

1° de marzo de 2023 – Supercopa Argentina 2023

Boca 3 – Patronato 0

16 de diciembre de 2023 – Copa LPF 2023

Rosario Central 1 – Platense 0

22 de diciembre de 2023 – Trofeo de Campeones 2023

River 2 – Rosario Central 0

5 de mayo de 2024 – Copa de la Liga Profesional 2024

Estudiantes 1 (4) – 1 (3) Vélez

21 de diciembre de 2024 – Trofeo de Campeones 2024

Vélez 0 – Estudiantes 3

1° de junio de 2025 – Torneo Apertura 2025

Platense 1 – Huracán 0