Un español probó medialunas de jamón y queso y su reacción se volvió viral en redes

El influencer quedó fascinado con la panadería argentina, su video superó los 24 mil “me gusta” y desató una catarata de comentarios.

Hoy 09:11

Si hay algo que no falla cuando un extranjero pisa la Argentina, es la panadería. Esta vez, un joven español se volvió viral tras probar las clásicas medialunas de jamón y queso y rendirse ante el sabor.

“Esto tiene una pinta increíble. Muchos me habéis dicho que pruebe los famosos cruasancitos pequeños y las medialunas con jamón y queso relleno”, relató al inicio del video. Antes del primer bocado, aclaró: “Evidentemente las he calentado al horno un ratito”.

Lo que siguió fue pura euforia. Apenas tuvo la bandeja frente a él, lanzó sin filtro: “No sé qué tiene de especial la masa que hacéis aquí en Argentina, pero de verdad que esto es... esto es oro”.

Tras probarlas, la reacción fue todavía más contundente. “¡La puta madre! No, no, no... ¿Esto qué es? Dios. Esto es otro nivel. Me tengo que quedar en este país”, exclamó, completamente sorprendido por la combinación de masa hojaldrada, jamón y queso derretido.

La publicación ya superó los 24 mil “me gusta” y generó una avalancha de comentarios. “En Argentina podrás dejar las drogas duras, más nunca las harinas”, bromeó un usuario.

Otros no tardaron en proponerle nuevos desafíos gastronómicos: desde los clásicos sanguchitos de miga hasta la combinación de pizza con mate.

En el cierre del posteo, el español dejó otra frase que hizo reír a sus seguidores: “Peligroso es el colesterol que voy a tener en unos meses. Increíble Argentina, no dejáis de sorprenderme”.