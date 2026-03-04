Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 MAR 2026 | 20º
X
Regionales

Conmoción en Santa Fe por la muerte de reconocido abogado penalista

Elmer Enrique Baumgartner, de 64 años, fue hallado muerto en su casa de Santa Fe. Investigan las circunstancias de su fallecimiento.

Hoy 09:27
Policía de Santa Fe.

Un reconocido abogado penalista fue hallado muerto en su vivienda en Santa Fe. La víctima, Elmer Baumgartner, de 64 años, fue encontrada en su casa ubicada en calle Piedrabuena 6700, en el barrio de Los Llanos Norte.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La situación se volvió alarmante cuando su pareja, al no poder contactarlo desde el último viernes, envió a su hijo a su domicilio. Al llegar, el joven sintió un olor nauseabundo e intentó abrir una ventana, accediendo al inmueble donde encontró a su padre fallecido sentado en una silla.

En el lugar se constató la presencia de una importante cantidad de sangre a los pies de la víctima. Ante esto, el fiscal de homicidios en turno ordenó relevar testimonios de vecinos y secuestrar registros de cámaras de seguridad.

Además, se dispuso incautar el teléfono celular de la víctima, realizar el examen médico-policial y llevar a cabo los peritajes criminalísticos correspondientes. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

TEMAS Santa Fe

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Municipalidad multó a particulares que realizaron poda de árboles en Alsina y Belgrano
  2. 2. Dictaron prisión preventiva para el acusado de asesinar a Alejandro Ordoñez en el barrio Centenario
  3. 3. El tiempo para este miércoles 4 de marzo en Santiago del Estero: se espera que las tormentas continuen durante toda la jornada y anuncian 30° de máxima
  4. 4. “Puse el orgullo de lado”: Maxi López reveló cómo logró recomponer su vínculo con Wanda Nara tras años de conflicto
  5. 5. Detienen en Córdoba al camionero que chocó al alumno del colegio San Jorge
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT