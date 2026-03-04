Israel avanza con nuevos bombardeos e Irán confirma 185 víctimas en centros educativos

En el quinto día de combates, Teherán denunció bombardeos a escuelas y hospitales, mientras Israel confirmó el derribo de un avión iraní y lanzó una advertencia directa al posible sucesor del líder supremo.

Hoy 10:15

El conflicto entre Israel e Irán escaló con fuerza en su quinto día. El Ejército israelí anunció en la madrugada una amplia oleada de ataques contra bases de lanzamiento, sistemas de defensa aérea e infraestructura estratégica en territorio iraní.

Según un comunicado militar, la Fuerza Aérea Israelí atacó decenas de centros de mando gubernamentales e instalaciones de seguridad interna en Teherán. Aviones de combate lanzaron municiones contra la fuerza voluntaria Basij y otros puntos considerados claves.

En paralelo, en Israel se activaron sirenas en todo el país ante el lanzamiento de misiles desde Irán. Durante la noche se registraron fuertes explosiones producto de las interceptaciones.

Bombardeos a escuelas y hospitales

La agencia oficial Islamic Republic News Agency informó que los ataques dejaron 185 estudiantes y docentes muertos, además de casi 120 heridos. También se reportó la destrucción de unas 20 escuelas y centros educativos.

El ministro de Educación iraní, Alireza Kazemi, aseguró que el bombardeo de escuelas, hospitales y centros de socorro “viola convenciones, compromisos y leyes internacionales” y sostuvo que los hechos “deberían quedar registrados en la historia”.

Derribo histórico de un avión

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que derribaron un avión de combate iraní YAK-130 sobre Teherán. En un comunicado calificaron el hecho como un “primer hito histórico”, al tratarse de la primera vez que ese modelo es abatido en combate.

Desde Irán, medios locales aseguraron que también fue derribado un avión israelí, aunque no hubo confirmación oficial.

Advertencia al sucesor de Jamenei

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, lanzó una amenaza directa: “Cualquier líder elegido por el régimen iraní será un objetivo inequívoco a eliminar”.

Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó, junto a Katz, preparar “todos los medios necesarios” para ejecutar esa misión.

En medio de la tensión, medios iraníes señalaron que Mojtaba Jamenei, hijo del líder supremo Ali Jamenei, fue mencionado como posible sucesor, según la agencia semioficial Fars.

Arabia Saudita interceptó drones y misiles

El conflicto también tuvo repercusiones en Arabia Saudita. El Ministerio de Defensa saudí informó que sus defensas aéreas interceptaron 10 drones y dos misiles de crucero que tenían como objetivo el reino.

Nueve de los drones fueron derribados al ingresar al espacio aéreo saudí y dos misiles fueron destruidos en Al-Kharj, al sureste de Riad. No se precisó el origen de los proyectiles ni si hubo daños.

El enfrentamiento regional sigue escalando y mantiene en vilo a Medio Oriente, con amenazas cruzadas y un escenario cada vez más incierto.