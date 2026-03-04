Ingresar
EDESE anticipó cortes en el servicio eléctrico por trabajos de mejoras

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 09:34

Para poder efectuar obras en las redes y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

Jueves 5 de marzo: de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza y Taco Pozo. (dpto. Pellegrini); de 08:30 a 11:30 hs afectando a las localidades de Maco y Maquito (dpto. Capital) y de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de Guardia Escolta (dpto. Belgrano).

Viernes 6 de marzo: de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza y Taco Pozo. (dpto. Pellegrini) y de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Los Díaz y Ardiles (dpto. Banda).

