EDESE anticipó cortes en el servicio eléctrico por trabajos de mejoras

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.
Para poder efectuar obras en las redes y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.
Jueves 5 de marzo: de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza y Taco Pozo. (dpto. Pellegrini); de 08:30 a 11:30 hs afectando a las localidades de Maco y Maquito (dpto. Capital) y de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de Guardia Escolta (dpto. Belgrano).
Viernes 6 de marzo: de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza y Taco Pozo. (dpto. Pellegrini) y de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Los Díaz y Ardiles (dpto. Banda).