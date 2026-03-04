Manchester City recibe a Nottingham Forest con la presión de no ceder terreno en la Premier

Los Ciudadanos juegan desde las 16:30 en el Etihad Stadium y necesitan ganar para seguir de cerca al líder. El Forest pelea por no caer en zona de descenso y llega urgido de puntos.

Hoy 09:44

Manchester City recibe este miércoles a Nottingham Forest desde las 16:30 en el Etihad Stadium, en un duelo clave de la Premier League. El equipo de Pep Guardiola sabe que no puede dejar puntos en el camino si quiere seguir en la pelea por el título y meterle presión al líder.

Los Ciudadanos convierten su estadio en una verdadera fortaleza. Esta temporada ganan 18 de los 22 partidos que disputan en casa, con una producción ofensiva demoledora. Además, llegan en una racha de cuatro triunfos consecutivos en la Premier, con victorias ante Liverpool, Fulham, Newcastle United y Leeds United, lo que refuerza su gran momento.

El calendario tampoco da respiro. En el horizonte aparece el cruce de octavos de final de la UEFA Champions League ante el poderoso Real Madrid, por lo que sumar ahora en el torneo local es fundamental para encarar ese tramo con confianza. Además, el próximo mes se verá las caras con Arsenal en un duelo que puede marcar el rumbo del campeonato.

Del otro lado, el Forest vive horas de máxima tensión. Está apenas dos puntos por encima de la zona de descenso y necesita sumar con urgencia, ya que arrastra solo un punto de los últimos 12 en juego. La misión en Manchester es compleja, pero un resultado positivo no solo le daría oxígeno en la tabla, sino también un golpe anímico clave en la pelea por la permanencia.

Alineaciones probables

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Días, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, Silva, Cherki; Semenyo, Haaland, Marmoush.

Nottingham Forest: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Sangare, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Igor Jesus.