Arsenal visita a Brighton con la misión de sostener la punta en la Premier

El líder del campeonato juega este miércoles a las 16:30 en el American Express Community Stadium. Viene de vencer a Chelsea y busca mantener la ventaja sobre el Manchester City.

Hoy 09:51

Brighton & Hove Albion y Arsenal se enfrentarán este miércoles desde las 16:30 por la fecha 29 de la Premier League. El encuentro se disputará en el American Express Community Stadium y en Argentina se podrá ver en vivo por Disney+ Premium y ESPN 2.

El equipo londinense llega en un gran momento. Arsenal viene de imponerse 2-1 ante Chelsea y se mantiene como líder con 64 puntos, con una ventaja de cinco unidades sobre Manchester City. El objetivo es claro: ganar para sostener la diferencia y meterle presión a su escolta en la recta final del torneo.

Brighton, por su parte, arriba tras igualar frente a Nottingham Forest y necesita sumar para afirmarse en la tabla. El conjunto local sabe que enfrentará a uno de los equipos más sólidos del campeonato, pero confía en hacerse fuerte en casa y dar el golpe ante su gente.

Con la pelea por el título al rojo vivo y la tabla cada vez más ajustada, el duelo en Brighton promete intensidad y puntos clave en juego. Arsenal no quiere ceder terreno y el City estará atento a cualquier tropiezo.