Duelo argentino en la Premier: el Aston Villa del Dibu enfrenta al Chelsea de Enzo y Garna

Chocan este miércoles a las 16:30 por la fecha 29 en un partido clave en la pelea por las copas.

Hoy 10:01

Aston Villa recibe a Chelsea este miércoles desde las 16:30 en el Villa Park, por la fecha 29 de la Premier League. El encuentro se podrá ver en vivo en Argentina a través de Disney+ Premium y ESPN.

El atractivo principal estará en el choque de argentinos. Emiliano Martínez defenderá el arco de los Villanos y tendrá enfrente a Enzo Fernández y a Alejandro Garnacho, en un cruce que promete intensidad y mucha jerarquía albiceleste dentro del campo.

Chelsea llega golpeado tras caer 2-1 frente a Arsenal y actualmente se ubica sexto con 45 puntos, obligado a sumar para no perder terreno en la lucha por puestos internacionales. La irregularidad lo persigue y necesita un triunfo que lo vuelva a acomodar en la tabla.

Aston Villa tampoco viene de un buen resultado: perdió 2-1 como visitante ante Wolverhampton Wanderers. Sin embargo, el equipo de Birmingham se mantiene cuarto con 51 puntos y quiere hacerse fuerte en casa para sostener su lugar en zona de Champions. Con realidades distintas pero objetivos similares, el cruce promete ser uno de los platos fuertes de la jornada.