Comienza el curso introductorio de la Tecnicatura en Turismo Cultural y Regional

El Instituto Santo Tomás de Aquino confirmó que el trayecto inicial se desarrollará del 16 al 31 de marzo, en modalidad presencial y turno tarde.
El Instituto Santo Tomás de Aquino informó que continúan abiertas las inscripciones para el Curso Introductorio de la Tecnicatura Superior en Turismo Cultural y Regional, que se dictará del 16 al 31 de marzo, en modalidad presencial.
Las clases se desarrollarán en el turno tarde, de 19:00 a 22:00 horas, y marcarán el inicio del ciclo académico para quienes elijan formarse en una carrera con fuerte proyección en el ámbito local y regional.
La Tecnicatura, de tres años de duración, apunta a la formación de técnicos y técnicas capacitados para intervenir en el desarrollo turístico local y regional, con una mirada actualizada del turismo como fenómeno cultural, social y productivo.
Desde la institución destacaron que la propuesta incluye prácticas en sitio, acompañamiento mediante tutorías y un equipo docente interdisciplinario con amplia trayectoria en el sector educativo y turístico.
Qué se abordará en el curso
El Curso Introductorio tiene como objetivo acompañar el ingreso a la vida académica, brindar información institucional y acercar a los estudiantes a los principales ejes de la formación profesional.
Durante las jornadas se trabajará sobre:
- Presentación institucional e información estructural
- Empresas turísticas: hoteles, agencias de viaje y gastronomía
- Práctica profesionalizante y perfil profesional
- Nuevas tecnologías aplicadas al turismo
- Idiomas como herramienta clave
- Destino Santiago: geografía, historia y geoturismo
- Metodología y oralidad
Además, se realizarán dinámicas grupales y entrevistas individuales como parte del proceso de ingreso.
Las personas interesadas pueden acercarse a la institución para recibir asesoramiento o solicitar información a través del correo electrónico: superiorsantotomas@gmail.com.
El curso representa el primer paso para quienes buscan desarrollarse en un campo vinculado a la identidad cultural, el patrimonio y el crecimiento regional.