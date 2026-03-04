Comienza el curso introductorio de la Tecnicatura en Turismo Cultural y Regional

El Instituto Santo Tomás de Aquino confirmó que el trayecto inicial se desarrollará del 16 al 31 de marzo, en modalidad presencial y turno tarde.

Hoy 10:07

El Instituto Santo Tomás de Aquino informó que continúan abiertas las inscripciones para el Curso Introductorio de la Tecnicatura Superior en Turismo Cultural y Regional, que se dictará del 16 al 31 de marzo, en modalidad presencial.

Las clases se desarrollarán en el turno tarde, de 19:00 a 22:00 horas, y marcarán el inicio del ciclo académico para quienes elijan formarse en una carrera con fuerte proyección en el ámbito local y regional.

La Tecnicatura, de tres años de duración, apunta a la formación de técnicos y técnicas capacitados para intervenir en el desarrollo turístico local y regional, con una mirada actualizada del turismo como fenómeno cultural, social y productivo.

Desde la institución destacaron que la propuesta incluye prácticas en sitio, acompañamiento mediante tutorías y un equipo docente interdisciplinario con amplia trayectoria en el sector educativo y turístico.

Qué se abordará en el curso

El Curso Introductorio tiene como objetivo acompañar el ingreso a la vida académica, brindar información institucional y acercar a los estudiantes a los principales ejes de la formación profesional.

Durante las jornadas se trabajará sobre:

- Presentación institucional e información estructural

- Empresas turísticas: hoteles, agencias de viaje y gastronomía

- Práctica profesionalizante y perfil profesional

- Nuevas tecnologías aplicadas al turismo

- Idiomas como herramienta clave

- Destino Santiago: geografía, historia y geoturismo

- Metodología y oralidad

Además, se realizarán dinámicas grupales y entrevistas individuales como parte del proceso de ingreso.

Las personas interesadas pueden acercarse a la institución para recibir asesoramiento o solicitar información a través del correo electrónico: superiorsantotomas@gmail.com.

El curso representa el primer paso para quienes buscan desarrollarse en un campo vinculado a la identidad cultural, el patrimonio y el crecimiento regional.