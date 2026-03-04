Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 MAR 2026 | 23º
X
Policiales

Aprehenden a un menor armado frente a la Escuela de Comercio en el Bº Miski Mayu

Un adolescente de 16 años fue reducido por un efectivo policial que se encontraba de civil tras una alerta por la exhibición de un arma de fuego en la vía pública.

Hoy 10:04

Un menor de 16 años fue aprehendido este martes luego de ser sorprendido con un arma de fuego cargada frente a la Escuela de Comercio General San Martín, ubicada en el barrio Miski Mayu.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento se inició tras una alerta que advertía sobre la presencia de un sujeto exhibiendo un arma en la vía pública. En ese contexto, un efectivo policial que se encontraba de civil intervino de inmediato y logró reducir al adolescente, hasta la llegada de refuerzos para su traslado.

Al realizarle la requisa correspondiente, los uniformados constataron que el joven portaba un revólver color marrón con el tambor cargado. Ante esta situación, se solicitó la presencia de personal de Criminalística, que llevó a cabo el levantamiento y secuestro del arma en presencia de un testigo hábil.

La fiscal de turno dispuso el secuestro del arma de fuego y que el menor quede alojado en calidad de aprehendido, mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Desde la fuerza destacaron que el rápido accionar policial permitió neutralizar un potencial riesgo, evitando que la comunidad educativa y vecinos de la zona se vieran afectados.

TEMAS detenido

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Municipalidad multó a particulares que realizaron poda de árboles en Alsina y Belgrano
  2. 2. El tiempo para este miércoles 4 de marzo en Santiago del Estero: se espera que las tormentas continuen durante toda la jornada y anuncian 30° de máxima
  3. 3. Dictaron prisión preventiva para el acusado de asesinar a Alejandro Ordoñez en el barrio Centenario
  4. 4. Detienen en Córdoba al camionero que chocó al alumno del colegio San Jorge
  5. 5. “Puse el orgullo de lado”: Maxi López reveló cómo logró recomponer su vínculo con Wanda Nara tras años de conflicto
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT