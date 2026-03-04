En medio de la guerra con Irán, Argentina firmó su primer contrato para exportar gas a Europa

El consorcio Southern Energy acordó vender GNL a la empresa estatal alemana SEFE durante 8 años. El contrato comenzará a regir en 2027 y prevé envíos por 2 millones de toneladas anuales, unos US$ 7.000 millones en total.

El consorcio Southern Energy, integrado por las principales petroleras que producen gas en Vaca Muerta, firmó este martes en Berlín, Alemania, el primer contrato de la Argentina para exportar Gas Natural Licuado (GNL) a Europa. El cliente es la empresa estatal de Alemania Securing Energy for Europe (SEFE), que comprará 2 millones de toneladas métricas anuales durante 8 años, a partir de fines de 2027.

Se trata de un acuerdo que les permitirá a Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, la británica de capitales alemanes Harbour Energy y la noruega Golar LNG sumar exportaciones por 7.000 millones de dólares en ese período, a razón de poco menos de US$ 1.000 millones por año, sujeto a los volátiles precios internacionales.

La confirmación del contrato, si bien es a largo plazo en una industria cuyos líderes no se incomodan por fluctuaciones temporales -como las provocadas por la guerra en Irán, que se extendió a Medio Oriente-, llega cuando el precio del gas licuado en Europa saltó más de 60% en la semana, hasta los US$ 17 por millón de BTU al cierre de esta edición. A largo plazo, los precios se estiman entre US$ 8 y US$ 9.

Alemania y la Unión Europea en general buscan diversificar su abastecimiento de gas desde la invasión rusa a Ucrania en 2022, que redujo drásticamente el suministro muy barato proveniente de Rusia -por las sanciones comerciales- y potenció las compras de GNL, más caras, a Estados Unidos y Qatar.

La Argentina, en tanto, posee en Vaca Muerta una de las mayores reservas mundiales de gas no convencional, pero hasta ahora no cuenta con infraestructura para venderlo masivamente al exterior, más allá de algunos contratos con Chile, Brasil y Uruguay.

Cuándo arranca el proyecto de GNL

Entre la primavera y el verano del año que viene se iniciará la operación del buque de licuefacción de gas Hilli Episeyo en el Golfo San Matías, a kilómetros de la costa atlántica de Río Negro. Ese barco está terminando un contrato en Camerún y después irá a un astillero en Singapur, antes de llegar a la Argentina.

El gas que tomará el buque será el que venga desde Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut a través del gasoducto San Martín, hasta tanto se construya y se termine un gasoducto dedicado al proyecto desde Neuquén, con los caños de la india Welspun.

La licuefacción es un proceso industrial por el que se enfría el gas a 161 grados bajo cero para convertirlo a estado líquido, comprimir su volumen 600 veces y facilitar su transporte por el mundo, sin la necesidad de tender gasoductos.

Southern Energy (SESA) entró al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) el año pasado y se garantizó estabilidad jurídica y beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros para proteger desembolsos por 15.000 millones de dólares en los próximos 20 años, con la creación de 1.900 empleos y participación de proveedores locales. El consorcio espera exportaciones por unos 20.000 millones de dólares entre 2027 y 2035.

En diciembre pasado, SESA y SEFE habían anunciado un acuerdo marco (“Heads of Agreement”) para negociar un contrato de venta de GNL, proceso que concluyó el martes a través del contrato definitivo.

En el acto de firma, realizado en el AXICA Convention Centre de Berlín, estuvieron Marcos Bulgheroni, CEO de PAE; Rodolfo Freyre, presidente de SESA; Frédéric Barnaud, CCO de SEFE; Martín Rueda, director General de Harbour Energy Argentina y director Titular de SESA; Patricio Da Ré, Project Integration Director de YPF y director Titular de SESA; Karl Staubo, CEO de Golar LNG; Federico Petersen, CCO de Golar LNG y director Titular de SESA; y Matías Lacabanne, CCO de SESA.

También estuvo presente la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca. Además, por parte de SEFE participaron su CEO, Egbert Laege; Doris Honold, miembro del Consejo de Supervisión; Jean-Manuel Conil-Lacoste, Vicepresidente Ejecutivo de LNG; y Sharif Islam, Vicepresidente de LNG Origination - Atlantic.

El volumen de GNL previsto en el contrato representa más del 80% de la capacidad de producción del “Hilli Episeyo” (2,45 millones de toneladas anuales de GNL) y más del 30% de la capacidad de producción conjunta de los dos buques de licuefacción (6 millones de toneladas anuales de GNL). El otro barco es el MKII, que llegará a mediados de 2028.

"Los ingresos derivados de este contrato permitirán monetizar los vastos recursos de gas de Vaca Muerta y generar una fuente de divisas genuina en la cuenta externa del país", comunicó el consorcio liderado por PAE.

Rodolfo Freyre, presidente de SESA, afirmó que “el contrato con SEFE tiene relevancia por dos motivos centrales: por un lado, confirma el posicionamiento de la Argentina como un nuevo proveedor internacional y estratégico de GNL para la diversificación de las fuentes globales de suministro; por otro lado, constituye un aporte clave para fortalecer la seguridad energética en Europa".

En tanto, Frédéric Barnaud, CCO de SEFE, dijo: “Gracias a nuestra determinación y enfoque compartidos, logramos avanzar de un HoA a un SPA (“Sales and Purchase Agreement”) plenamente consolidado en poco más de tres meses. Este rápido progreso demuestra que SESA es el socio adecuado para ampliar nuestro portafolio en América del Sur y, de ese modo, fortalecer la seguridad energética de Europa".

"Con entregas que comenzarán ya en 2027, no sólo seremos la primera compañía energética alemana en recibir cargamentos provenientes de Argentina, sino también el primer cliente mundial de GNL de largo plazo del país”.



Fuente: diario Clarín.