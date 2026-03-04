Ingresar
El Clásico Radio y City Prensa mandan en el Torneo Interprensa tras la quinta fecha

La lucha por el título empieza a tomar forma y cada jornada se vive como una final.

Hoy 10:28

Se jugó la quinta fecha del Torneo Interprensa y la tabla quedó más ajustada que nunca. El Clásico Radio y City Prensa volvieron a ganar y se mantienen en lo más alto con 12 unidades cada uno, aunque el primero lidera por mejor diferencia de gol (+12 contra +9). La lucha por el título empieza a tomar forma y cada jornada se vive como una final.

En esta última jornada, Radio Mitre superó 6-4 a El Liberal en un partidazo cargado de goles. El Clásico Radio mostró toda su potencia ofensiva y goleó 11-6 a Nuevo Diario, mientras que City Prensa no dejó dudas y venció 6-1 a CZ Deportivo. En tanto, Canal 7 derrotó 4-3 a Figura Deportiva en otro duelo ajustado que sumó emoción a la fecha.

Con estos resultados, la tabla quedó con El Clásico y City Prensa en la cima con 12 puntos. Más atrás aparece Canal 7 con 8 unidades (+1), seguido por Radio Mitre y Nuevo Diario con 7. CZ Deportivo suma 6, mientras que Figura Deportiva y El Liberal cierran con 3 puntos cada uno.

La próxima fecha (6ª), que se jugará el martes 10, tendrá cruces determinantes: El Liberal vs CZ Deportivo, Nuevo Diario vs City Prensa, Figura Deportiva vs Radio Mitre y Canal 7 vs El Clásico Radio. Se vienen partidos claves que pueden empezar a marcar el rumbo definitivo del campeonato.

Fecha 5 Resultados
Radio Mitre 6
El Liberal 4

Clásico Radio 11
Nuevo Diario 6

City Prensa 6
Cz Deportivo 1

Canal 7 (4)
Figura Deportiva 3

Resultados – Fecha 1

  •  Nuevo Diario 4 – 3 El Liberal 
  •  Prensa City 6 – 3 Figura Deportiva 
  •  Canal 7 3 – 2 CZ Deportivo 
  •  El Clásico 2 – 0 Radio Mitre (no se presentó).

Resultados – Fecha 2

  •  El Clásico 9 – 3 Prensa City 
  •  Nuevo Diario 4 – 4 Canal 7 
  •  Radio Mitre 1 – 0 CZ Deportivo 
  •  Figura Deportiva 5 – 4 El Liberal

Resultados – Fecha 3

  •  City Prensa 10 – 6 Radio Mitre 
  •  El Clásico Radio 4 – 3 Figura Deportiva 
  •  El Liberal 5 – 4 Canal 7 
  •  CZ Deportivo 3 – 2 Nuevo Diario

Resultados – Fecha 4

  •  Nuevo Diario 6 - 5 Figura Deportiva 
  •  City Prensa 6 - 3 El Liberal 
  •  Radio Mitre 3 - 3 Canal 7  
  •  Cz Deportivo 2 - 0 El Clásico (no se presentó).

Próxima Fecha (6ta)- Martes 10
Diario El Liberal vs Cz Deportivo
El Nuevo Diario vs City Prensa
Figura Deportiva vs Radio Mitre
Canal 7 vs El Clásico Radio

Tabla de posiciones
El Clásico 12pts (25-13) +12
City Prensa 12pts (31-22) +9
Canal 7 8pts (18-17) +1
Radio Mitre 7pts (16-19) -3
Nuevo Diario 7pts (22-26) -4
CZ Deportivo 6pts (8-12) -4
Figura Deportiva 3pts (19-24) -5
El Liberal 3pts (14-25) -11

