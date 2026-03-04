Otorgan la excarcelación a sujeto acusado de abuso sexual

La jueza de Control y Garantías dispuso su libertad tras seis meses de prisión preventiva al considerar que no persisten riesgos procesales.

Hoy 10:33

La Justicia ordenó la inmediata excarcelación de B.R.A., imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda y convivencia, al entender que ya no subsisten riesgos procesales que justifiquen la continuidad de su detención.

El acusado permanecía privado de su libertad desde el 18 de agosto de 2025. El 11 de septiembre de ese año se le había dictado prisión preventiva ante la presunta existencia de riesgos procesales y la necesidad de producir medidas probatorias pendientes, entre ellas una testimonial considerada relevante y diversos informes sociales vinculados al entorno familiar de la menor.

Cumplido el plazo de seis meses de detención, la defensa técnica, integrada por la Dra. Laura Argañaraz y el Dr. Leandro Jiménez, solicitó el cese de la medida cautelar y la inmediata libertad de su asistido. En su planteo sostuvo que los riesgos que habían fundamentado la prisión preventiva ya no estaban vigentes y que no existían elementos actuales, concretos y verificables que justificaran su prórroga.

La defensa también señaló que las diligencias probatorias invocadas al momento de dictarse la preventiva no fueron realizadas por el Ministerio Público Fiscal durante el período de detención. Asimismo, indicó que ya se había presentado el requerimiento de elevación a juicio, sin que se incorporaran las evidencias pendientes mencionadas como fundamento de la medida cautelar.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido y solicitó la prórroga de la prisión preventiva por el plazo máximo previsto por la ley —hasta dos años— al considerar que persistían riesgos procesales.

Tras escuchar a las partes, la jueza de Control y Garantías, Dra. Carolina Salas, hizo lugar al planteo de la defensa y ordenó la libertad inmediata del imputado, quien aguardará el juicio oral en libertad bajo estrictas medidas de conducta impuestas por el tribunal.

En la misma audiencia se llevó adelante el control de la acusación, así como el ofrecimiento y admisión de pruebas, siendo admitidas las presentadas por la defensa.