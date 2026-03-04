Ingresar
“Sin Justicia no hay futuro posible”: el primer mensaje oficial de Juan Bautista Mahiques como ministro

El designado ministro de Justicia expresó en redes sociales su agradecimiento al presidente Javier Milei por su “confianza” para nombrarlo en esa cartera.

Hoy 11:31

El designado ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, expresó este miércoles su agradecimiento al presidente Javier Milei por su “confianza” para nombrarlo en esa cartera y enfatizó que “sin Justicia no hay futuro posible”.

Mahiques, cuyo nombramiento fue anunciado por el presidente Milei a través de su cuenta en X, reemplazará en el cargo al ministro saliente, Mariano Cúneo Libarona, a quien el mandatario le agradeció su trabajo desde diciembre de 2023 a través de la misma red social.

“Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible, afirmó Mahiques, hasta ahora fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, en su cuenta de X.

Para el flamante funcionario, “ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”.

Asimismo, agradeció también a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, “por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”.

El flamante responsable de Justicia también manifestó su “reconocimiento” a la labor de Mariano Cúneo Libarona “quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”.

“La Argentina -recalcó- necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”.

Finalmente destacó: “Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”.

