River presentó a Eduardo Coudet como nuevo entrenador en el Monumental

River Plate vivió un día clave en su historia reciente. Este miércoles, Eduardo Coudet fue presentado oficialmente como nuevo entrenador en el Auditorio del Estadio Monumental. El ex DT de Alavés inició así una nueva etapa tras la salida de Marcelo Gallardo.

El Chacho brindó una conferencia de prensa ante los medios, donde detalló sus objetivos inmediatos, su idea de juego y los desafíos que afrontará en este ciclo. La expectativa fue alta entre los hinchas, que siguieron cada palabra y comenzaron a ilusionarse con el rumbo futbolístico que tomará el equipo.

