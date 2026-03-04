Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 MAR 2026 | 23º
River presentó a Eduardo Coudet como nuevo entrenador en el Monumental

El Chacho asumió oficialmente este miércoles y brindó una conferencia expresando sus sensaciones por su llegada.

Hoy 12:26
Eduardo Coudet River

River Plate vivió un día clave en su historia reciente. Este miércoles, Eduardo Coudet fue presentado oficialmente como nuevo entrenador en el Auditorio del Estadio Monumental. El ex DT de Alavés inició así una nueva etapa tras la salida de Marcelo Gallardo.

El Chacho brindó una conferencia de prensa ante los medios, donde detalló sus objetivos inmediatos, su idea de juego y los desafíos que afrontará en este ciclo. La expectativa fue alta entre los hinchas, que siguieron cada palabra y comenzaron a ilusionarse con el rumbo futbolístico que tomará el equipo.

Nota en desarrollo...

