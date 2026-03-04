Ingresar
Héctor Ciappino: “La carne aumentó un 15% y está en uno de los niveles más bajos de consumo”

El representante del sector de supermercadistas de Santiago del Estero advirtió que la carne fue el producto que más subió en febrero y sostuvo que el consumo “está en caída libre”, en un contexto de fuertes aumentos en artículos básicos.

Hoy 12:07

Los primeros días de marzo llegan con el arrastre de un febrero marcado por fuertes aumentos en productos básicos, especialmente en la carne, que fue el rubro con mayor impacto en las góndolas. Así lo expresó Héctor Ciappino en diálogo con Radio Panorama, donde analizó el escenario que atraviesa el comercio minorista tras la vuelta a clases.

“El mes pasado tuvimos aumentos importantes en muchos productos de la canasta, pero la carne fue el más fuerte de todos”, señaló. Explicó que, además, hubo incrementos en aceite, azúcar, artículos de limpieza, pañales y leche, aunque en porcentajes menores. Sobre marzo, indicó que hasta el momento no recibieron nuevas listas, salvo en bebidas, encabezadas —como ocurre habitualmente— por Coca-Cola.

El referente supermercadista fue contundente respecto del consumo: “La carne está en caída libre, es inexplicable para nosotros esta baja que no para y ya está en números muy pequeños”. Según describió, el alto precio —con cortes que rondan los 20 mil pesos el kilo— empuja a muchos clientes a reemplazarla por pollo o cerdo, que también registraron subas, aunque más leves.

Finalmente, Ciappino remarcó que el efectivo casi no se utiliza y que predominan las transferencias, pagos con QR y tarjetas. También advirtió dificultades para cobrar cuentas corrientes en los barrios, en un contexto donde el consumo sigue retraído y el margen comercial cada vez es más ajustado.

