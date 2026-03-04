Escándalo en Atlético Tucumán: denunciaron al Loco Díaz por agredir a un socio

Un simpatizante del Decano aseguró que Leandro Díaz y su hermano lo golpearon tras la derrota ante Racing. El delantero será sancionado por el Tribunal de Ética y Disciplina del club.

Hoy 12:03

Grave denuncia sacude a Atlético Tucumán. El delantero Leandro Díaz fue acusado por un socio de haberlo agredido, junto a su hermano, luego de la caída 3-0 frente a Racing Club. El hecho ocurrió el martes por la noche y ya tomó intervención el Tribunal de Ética y Disciplina, encabezado por el Dr. Fernando Luis Poviña, que confirmó que el futbolista será sancionado.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 5°. Según el relato del hincha, al bajar al estacionamiento del Estadio Monumental José Fierro encontró al atacante de 33 años y a su hermano golpeando a su familiar. Cuando intentó defenderlo, también terminó agredido y sufrió una herida cortante en una de sus orejas.

La víctima además señaló que, horas después, familiares del jugador se presentaron en su puesto de verduras para amenazarlo. De acuerdo a su testimonio, le pidieron que “no se hiciera el loco” y solicitó una prohibición de acercamiento tanto para el futbolista como para su entorno. En redes sociales se viralizó un video en el que se observa a Díaz insultando al simpatizante mientras personal de seguridad intenta retirarlo.

El episodio se produjo tras la derrota 3-0 del Decano ante Racing, partido que el exatacante no disputó por estar lesionado. No es la primera vez que Díaz queda envuelto en hechos de violencia con socios del club: en octubre pasado ya había protagonizado un cruce con hinchas en medio de una crisis futbolística. Ahora, la institución deberá tomar medidas firmes ante un nuevo escándalo que golpea su imagen.