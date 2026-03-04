Escándalo en el Bernabéu: se conoció lo que le dijo Mastantuono al árbitro antes de la roja en Real Madrid

El volante argentino fue expulsado en el cierre de la derrota ante Getafe y el informe arbitral revela insultos directos. Podría recibir entre dos y tres fechas de suspensión en La Liga.

Hoy 12:08

La caída 1-0 de Real Madrid frente a Getafe CF dejó una escena caliente en el Estadio Santiago Bernabéu. En tiempo de descuento, Franco Mastantuono vio la tarjeta roja tras increpar al árbitro Alejandro Muñiz Ruiz, en un episodio que generó fuerte polémica.

Según el informe oficial, el ex River le dijo al juez: “Vaya vergüenza, vaya p… vergüenza”, frase que quedó asentada en el acta y motivó la expulsión directa. El árbitro también consignó que el futbolista continuó con sus protestas mientras se retiraba del campo de juego, visiblemente fuera de sí.

Las cámaras de la transmisión captaron además otro exabrupto del argentino: “¡No se le puede hablar al árbitro! La c… de tu madre, hijo de p…!”. Las imágenes se viralizaron rápidamente y encendieron el debate en España. De acuerdo al reglamento de La Liga, este tipo de conducta puede derivar en una suspensión de dos a tres partidos, por lo que podría perderse los encuentros ante Celta de Vigo y Elche CF.

El entrenador fue contundente en conferencia: “Lo de Mastantuono son cosas que no pueden pasar. Las amarillas de Dean Huijsen y Álvaro Carreras son cosas del juego, pero vamos a tener tres bajas importantísimas en Vigo”. La expulsión no solo complica el panorama deportivo, sino que también generó silbidos de una parte del público blanco.

Más allá del final caliente, el mediocampista había tenido buenos minutos desde su ingreso a los 69 por Arda Güler, con centros peligrosos y un remate que exigió a David Soria. Sin embargo, su presente viene en baja tras perder continuidad y esta expulsión puede costarle caro tanto en el Madrid como en la Selección Argentina, que espera verlo recuperar protagonismo.