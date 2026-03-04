“Argentina es muy vulnerable a los problemas macroeconómicos globales”

El economista José Luis Flaja señaló a Noticiero 7 que el alcance y la duración de la guerra serán determinantes para la economía global. En el corto plazo prevé volatilidad mientras que a largo plazo Argentina podría beneficiarse.

Hoy 13:45

El economista José Luis Flaja analizó para Noticiero 7 el contexto económico global a partir del conflicto bélico en Medio Oriente y advirtió que el impacto dependerá de la duración y la magnitud de la guerra. “Ocurre especialmente cuando son países que manejan un producto tan importante como el petróleo y el gas a nivel mundial”, señaló.

Flaja remarcó que, además de la producción energética, la ubicación geográfica es determinante. “Están enclavados en lugares estratégicos para el paso del comercio mundial”, explicó, y puso como ejemplo el Estrecho de Hormuz, por donde “pasa el 25% del tráfico comercial de petróleo del mundo”.

El economista recordó antecedentes históricos y mencionó que “el mundo ya ha vivido épocas de este tipo”, en referencia a la crisis de 1973, que calificó como “un año muy complicado en términos de precios del petróleo y conflictos que impactaron sobre la economía mundial”.

Desde el punto de vista económico, sostuvo que es clave distinguir si se trata de un conflicto temporal o prolongado. “Uno tiene que mirar esto en términos de si son acontecimientos de carácter permanente o transitorio”, afirmó.

“Si uno supone que estas son guerras de carácter transitorio, es decir, que van a durar poco tiempo, los efectos no van a ser tantos”, indicó. En ese caso, anticipó “un poco de ruido en el corto plazo”, con “movimientos en el precio de algunas commodities, especialmente petróleo y gas, el oro que va a subir y el dólar que se va a reforzar”.

Sin embargo, advirtió que el escenario cambia si la guerra se prolonga. “El problema es si estos conflictos tienden a extenderse en el tiempo. Ahí va a tener efectos sobre el sector real de la economía”, alertó. En ese sentido, mencionó posibles impactos en “la producción de bienes y servicios, el flujo de turismo, el flujo de mercancías y los precios internos de los países”.

También destacó el papel de las autoridades monetarias. “Hay que ver cómo es la política que juega cada uno de los bancos centrales para convalidar o no esta alza en los precios producto del incremento del petróleo”, subrayó.

En relación con la Argentina, Flaja fue cauteloso. “Podemos mirar el lado negativo: va a impactar como en toda economía del mundo”, sostuvo. Y agregó: “Argentina es un país muy vulnerable a los problemas macroeconómicos mundiales, más que otros países inclusive de la región”.

Explicó que, pese a cierta estabilidad reciente, “el sector externo de Argentina está muy vulnerable”, por lo que será clave observar “el comportamiento de la autoridad monetaria y el Banco Central para convalidar esta situación emergente de la guerra”.

No obstante, también planteó una oportunidad en caso de que el conflicto se prolongue. “Estamos sentados sobre la mayor o la segunda mayor reserva de gas del mundo, que es Vaca Muerta”, afirmó. Y precisó: “Vaca Muerta hoy está en niveles récord de extracción de petróleo, pero es 70% gas”.

“Si nos adaptamos a un mundo más complicado, estamos sentados sobre una potencialidad exportadora muy grande”, expresó, al señalar que en un escenario de mayor demanda energética el país podría beneficiarse.