Franco Colapinto, firme antes del debut: “El objetivo es claro"

El piloto argentino deja atrás un 2025 complicado y encara su primera temporada completa en la Fórmula 1 con confianza en el nuevo A526 y en el salto de calidad del equipo.

Hoy 13:45

Franco Colapinto no esquiva el desafío. Tras un 2025 lleno de limitaciones y frustraciones con el A525, el argentino encara ahora su primera temporada completa en la Fórmula 1 con un mensaje contundente: “Es hora de obtener los resultados que el equipo merece”.

El pilarense entiende que el año pasado fue de construcción. La escudería trabajó en Enstone para sentar las bases del nuevo A526, un monoplaza que busca dejar atrás los problemas de su antecesor y devolver al equipo a los primeros planos. “El año pasado se trató de sentar las bases para este momento. Ahora el objetivo es claro: rendir con fuerza y obtener resultados consistentes. Creo firmemente que estamos listos para dar ese paso adelante”, aseguró en el sitio oficial del equipo.

La evolución de Alpine F1 Team ilusiona. En los test de pretemporada se posiciona con frecuencia en el top 10 y muestra señales alentadoras. Además, Colapinto completa por primera vez un programa de invierno completo, algo inédito en su carrera, ya que en temporadas anteriores se sube a los autos con el campeonato comenzado, primero en reemplazo de Logan Sargeant y luego de Jack Doohan.

Aunque reglamentariamente sigue siendo considerado rookie, ya acumula 26 Grandes Premios. “Me siento con más experiencia y entiendo mejor lo que se necesita para progresar como piloto y atleta profesional. He trabajado duro física y mentalmente”, remarca, decidido a dejar atrás cualquier duda sobre su preparación.

Ahora la mirada está puesta en Gran Premio de Australia, en Melbourne, donde la temporada empieza este jueves a las 22.30 (hora argentina). Con nuevo auto, cambios reglamentarios y energías renovadas, Colapinto se muestra convencido de que llegó el momento de demostrar que está listo para competir de igual a igual en la Máxima.