Sarmiento ya tiene el camino definido en el Federal A

El Profesor de La Banda conoció el fixture completo de la Zona 2 y debutará el 22 de marzo en Corrientes.

Hoy 13:47

Sarmiento de La Banda ya sabe cuál será su hoja de ruta en la Torneo Federal A. La organización dio a conocer el fixture completo de la Zona 2, que comenzará el 22 de marzo y se extenderá hasta el 19 de julio, con un total de 18 fechas y una jornada libre para cada equipo.

El debut del equipo bandeño será como visitante frente a Boca Unidos, mientras que su primer partido en casa llegará en la fecha 2, nada menos que ante Sarmiento de Resistencia.

A lo largo del campeonato, el conjunto santiagueño también enfrentará a rivales como Bartolomé Mitre, San Martín de Formosa, Sol de América de Formosa, Defensores de Puerto Vilelas y Tucumán Central. La primera rueda cerrará el 24 de mayo, y luego se invertirá la localía para completar la segunda mitad del certamen.

El equipo quedará libre en la fecha 5, el 19 de abril, por lo que tendrá un fin de semana de descanso antes de encarar el tramo decisivo de la primera rueda. El cierre de la fase regular será el 19 de julio, cuando visite nuevamente a Sarmiento de Resistencia.

Con el calendario ya confirmado, el Profesor puede planificar cada detalle de la preparación. La ilusión está en marcha y en La Banda ya empiezan a marcar en rojo las fechas clave de un torneo que promete ser exigente de principio a fin.

ZONA 2

Fecha 1 (22 de Marzo)

Sarmiento (Resistencia) - Juventud Antoniana (Salta)

Boca Unidos (Corrientes) - Sarmiento (La Banda)

Tucumán Central - Bartolomé Mitre (Posadas)

San Martín (Formosa) - Defensores (Puerto Vilelas)

LIBRE: Sol de América (Formosa).

Fecha 2 (29 de Marzo)

Defensores - Tucumán

Mitre - Boca Unidos

Sarmiento (LB) - Sarmiento (R)

Juventud Antoniana - Sol de América

LIBRE: San Martín.

Fecha 3 (5 de Abril)

Sol de América - Sarmiento (LB)

Sarmiento (R) - Mitre

Boca Unidos - Defensores

Tucumán - San Martín

LIBRE: Juventud Antoniana.

Fecha 4 (12 de Abril)

San Martín - Boca Unidos

Defensores - Sarmiento (R)

Mitre - Sol de América

Sarmiento (LB) - Juventud Antoniana

LIBRE: Tucumán Central.

Fecha 5 (19 de Abril)

Juventud Antoniana - Mitre

Sol de América - Defensores

Sarmiento (R) - San Martín

Boca Unidos - Tucumán

LIBRE: Sarmiento (LB).

Fecha 6 (26 de Abril)

Tucumán - Sarmiento (R)

San Martín - Sol de América

Defensores - Juventud Antoniana

Mitre - Sarmiento (LB)

LIBRE: Boca Unidos.

Fecha 7 (3 de Mayo)

Sarmiento (LB) - Defensores

Juventud Antoniana - San Martín

Sol de América - Tucumán

Sarmiento (R) - Boca Unidos

LIBRE: Mitre.

Fecha 8 (10 de Mayo)

Boca Unidos - Sol de América

Tucumán - Juventud Antoniana

San Martín - Sarmiento (LB)

Defensores - Mitre

LIBRE: Sarmiento (R).

Fecha 9 (17 de Mayo)

Mitre - San Martín

Sarmiento (LB) - Tucumán

Juventud Antoniana - Boca Unidos

Sol de América - Sarmiento (R)

LIBRE: Defensores.

Fecha 10 (24 de Mayo)

Juventud Antoniana - Sarmiento (R)

Sarmiento (LB) - Boca Unidos

Bartolomé Mitre - Tucumán Central

Defensores (PV) - San Martín (F)

LIBRE: Sol de América (F).

Fecha 11 (31 de Mayo)

Tucumán - Defensores

Boca Unidos - Mitre

Sarmiento (R) - Sarmiento (LB)

Sol de América - Juventud Antoniana

LIBRE: San Martín.

Fecha 12 (7 de Junio)

Sarmiento (LB) - Sol de América

Mitre - Sarmiento (R)

Defensores - Boca Unidos

San Martín - Tucumán

LIBRE: Juventud Antoniana.

Fecha 13 (14 de Junio)

Boca Unidos - San Martín

Sarmiento (R) - Defensores

Sol de América - Mitre

Juventud Antoniana - Sarmiento (LB)

LIBRE: Tucumán Central.

Fecha 14 (21 de Junio)

Mitre - Juventud Antoniana

Defensores - Sol de América

San Martín - Sarmiento (R)

Tucumán - Boca Unidos

LIBRE: Sarmiento (LB).

Fecha 15 (28 de Junio)

Sarmiento (R) - Tucumán

Sol de América - San Martín

Juventud Antoniana - Defensores

Sarmiento (LB) - Mitre

LIBRE: Boca Unidos.

Fecha 16 (5 de Julio)

Defensores - Sarmiento (LB)

San Martín - Juventud Antoniana

Tucumán - Sol de América

Boca Unidos - Sarmiento (R)

LIBRE: Mitre.

Fecha 17 (12 de Julio)

Sol de América - Boca Unidos

Juventud Antoniana - Tucumán

Sarmiento (LB) - San Martín

Mitre - Defensores

LIBRE: Sarmiento (R).

Fecha 18 (19 de Julio)

San Martín - Mitre

Tucumán - Sarmiento (LB)

Boca Unidos - Juventud Antoniana

Sarmiento (R) - Sol de América

LIBRE: Defensores.