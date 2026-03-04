Sarmiento ya tiene el camino definido en el Federal A

El Profesor de La Banda conoció el fixture completo de la Zona 2 y debutará el 22 de marzo en Corrientes.
Sarmiento de La Banda ya sabe cuál será su hoja de ruta en la Torneo Federal A. La organización dio a conocer el fixture completo de la Zona 2, que comenzará el 22 de marzo y se extenderá hasta el 19 de julio, con un total de 18 fechas y una jornada libre para cada equipo.
El debut del equipo bandeño será como visitante frente a Boca Unidos, mientras que su primer partido en casa llegará en la fecha 2, nada menos que ante Sarmiento de Resistencia.
A lo largo del campeonato, el conjunto santiagueño también enfrentará a rivales como Bartolomé Mitre, San Martín de Formosa, Sol de América de Formosa, Defensores de Puerto Vilelas y Tucumán Central. La primera rueda cerrará el 24 de mayo, y luego se invertirá la localía para completar la segunda mitad del certamen.
El equipo quedará libre en la fecha 5, el 19 de abril, por lo que tendrá un fin de semana de descanso antes de encarar el tramo decisivo de la primera rueda. El cierre de la fase regular será el 19 de julio, cuando visite nuevamente a Sarmiento de Resistencia.
Con el calendario ya confirmado, el Profesor puede planificar cada detalle de la preparación. La ilusión está en marcha y en La Banda ya empiezan a marcar en rojo las fechas clave de un torneo que promete ser exigente de principio a fin.
ZONA 2
Fecha 1 (22 de Marzo)
Sarmiento (Resistencia) - Juventud Antoniana (Salta)
Boca Unidos (Corrientes) - Sarmiento (La Banda)
Tucumán Central - Bartolomé Mitre (Posadas)
San Martín (Formosa) - Defensores (Puerto Vilelas)
LIBRE: Sol de América (Formosa).
Fecha 2 (29 de Marzo)
Defensores - Tucumán
Mitre - Boca Unidos
Sarmiento (LB) - Sarmiento (R)
Juventud Antoniana - Sol de América
LIBRE: San Martín.
Fecha 3 (5 de Abril)
Sol de América - Sarmiento (LB)
Sarmiento (R) - Mitre
Boca Unidos - Defensores
Tucumán - San Martín
LIBRE: Juventud Antoniana.
Fecha 4 (12 de Abril)
San Martín - Boca Unidos
Defensores - Sarmiento (R)
Mitre - Sol de América
Sarmiento (LB) - Juventud Antoniana
LIBRE: Tucumán Central.
Fecha 5 (19 de Abril)
Juventud Antoniana - Mitre
Sol de América - Defensores
Sarmiento (R) - San Martín
Boca Unidos - Tucumán
LIBRE: Sarmiento (LB).
Fecha 6 (26 de Abril)
Tucumán - Sarmiento (R)
San Martín - Sol de América
Defensores - Juventud Antoniana
Mitre - Sarmiento (LB)
LIBRE: Boca Unidos.
Fecha 7 (3 de Mayo)
Sarmiento (LB) - Defensores
Juventud Antoniana - San Martín
Sol de América - Tucumán
Sarmiento (R) - Boca Unidos
LIBRE: Mitre.
Fecha 8 (10 de Mayo)
Boca Unidos - Sol de América
Tucumán - Juventud Antoniana
San Martín - Sarmiento (LB)
Defensores - Mitre
LIBRE: Sarmiento (R).
Fecha 9 (17 de Mayo)
Mitre - San Martín
Sarmiento (LB) - Tucumán
Juventud Antoniana - Boca Unidos
Sol de América - Sarmiento (R)
LIBRE: Defensores.
Fecha 10 (24 de Mayo)
Juventud Antoniana - Sarmiento (R)
Sarmiento (LB) - Boca Unidos
Bartolomé Mitre - Tucumán Central
Defensores (PV) - San Martín (F)
LIBRE: Sol de América (F).
Fecha 11 (31 de Mayo)
Tucumán - Defensores
Boca Unidos - Mitre
Sarmiento (R) - Sarmiento (LB)
Sol de América - Juventud Antoniana
LIBRE: San Martín.
Fecha 12 (7 de Junio)
Sarmiento (LB) - Sol de América
Mitre - Sarmiento (R)
Defensores - Boca Unidos
San Martín - Tucumán
LIBRE: Juventud Antoniana.
Fecha 13 (14 de Junio)
Boca Unidos - San Martín
Sarmiento (R) - Defensores
Sol de América - Mitre
Juventud Antoniana - Sarmiento (LB)
LIBRE: Tucumán Central.
Fecha 14 (21 de Junio)
Mitre - Juventud Antoniana
Defensores - Sol de América
San Martín - Sarmiento (R)
Tucumán - Boca Unidos
LIBRE: Sarmiento (LB).
Fecha 15 (28 de Junio)
Sarmiento (R) - Tucumán
Sol de América - San Martín
Juventud Antoniana - Defensores
Sarmiento (LB) - Mitre
LIBRE: Boca Unidos.
Fecha 16 (5 de Julio)
Defensores - Sarmiento (LB)
San Martín - Juventud Antoniana
Tucumán - Sol de América
Boca Unidos - Sarmiento (R)
LIBRE: Mitre.
Fecha 17 (12 de Julio)
Sol de América - Boca Unidos
Juventud Antoniana - Tucumán
Sarmiento (LB) - San Martín
Mitre - Defensores
LIBRE: Sarmiento (R).
Fecha 18 (19 de Julio)
San Martín - Mitre
Tucumán - Sarmiento (LB)
Boca Unidos - Juventud Antoniana
Sarmiento (R) - Sol de América
LIBRE: Defensores.