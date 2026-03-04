“La IA ya transforma la toma de decisiones”: expertos disertarán sobre Educación 6.0 y gestión pública

Chris Meniw y Alexis Zeballos hablaron en Noticiero 7 sobre el impacto de la inteligencia artificial en el Estado, el trabajo y la educación. Este viernes habrá actividades en el Concejo Deliberante y en el Centro Cultural del Bicentenario.

Hoy 15:10

La inteligencia artificial dejó de ser un tema del futuro para convertirse en una herramienta central en la toma de decisiones, tanto en el ámbito gubernamental como en la educación y el sector privado. Así lo afirmaron el abogado Chris Meniw, especialista en IA y considerado uno de los principales speakers de Latinoamérica en la materia, y Alexis Zeballos, abogado y docente especializado en inteligencia artificial aplicada al derecho legislativo y municipal, en diálogo con Noticiero 7.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Hoy la inteligencia artificial está prácticamente en todo. No es un problema de que te quite el trabajo, es un tema de empleabilidad y de capacitación”, sostuvo Meniw, quien advirtió que los algoritmos ya están transformando la economía global y que este año se invertirán miles de millones de dólares en el desarrollo de esta tecnología. Además, planteó que el pensamiento humano avanza hacia un modelo “híbrido”, mitad biológico y mitad sintético.

En relación con la administración pública, explicó que la IA puede agilizar procesos y reducir la burocracia. Como ejemplo, mencionó asistentes virtuales que funcionan las 24 horas para responder consultas ciudadanas, permitiendo mayor eficiencia y ahorro de recursos. “Tiene que haber un humano que controle, pero la IA agiliza los procesos y mejora la toma de decisiones”, afirmó.

Por su parte, Zeballos destacó el impacto en el ámbito educativo bajo el concepto de Educación 6.0, centrada en un aprendizaje personalizado y en el desarrollo de habilidades. “El docente ya no es solo quien imparte conocimientos, sino un facilitador y mentor. El conocimiento está al alcance de la mano, lo importante ahora es desarrollar competencias”, explicó.

Jornadas abiertas y gratuitas

Las actividades se desarrollarán este viernes en dos espacios. Por la mañana, de 9 a 13, se realizará un taller sobre herramientas y aplicaciones de IA para la toma de decisiones en el Concejo Deliberante de la Capital. Por la tarde, a las 19.30, Meniw brindará una charla magistral en el Centro Cultural del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.

Allí se abordará el “viaje hacia un aprendizaje personalizado” y los desafíos que plantea la inteligencia artificial en la educación, el trabajo y la gestión pública. Según remarcaron, el desafío no es frenar la tecnología, sino aprender a utilizarla con responsabilidad y preparación.