“La IA ya transforma la toma de decisiones”: expertos disertarán sobre Educación 6.0 y gestión pública

Chris Meniw y Alexis Zeballos hablaron en Noticiero 7 sobre el impacto de la inteligencia artificial en el Estado, el trabajo y la educación. Este viernes habrá actividades en el Concejo Deliberante y en el Centro Cultural del Bicentenario.
La inteligencia artificial dejó de ser un tema del futuro para convertirse en una herramienta central en la toma de decisiones, tanto en el ámbito gubernamental como en la educación y el sector privado. Así lo afirmaron el abogado Chris Meniw, especialista en IA y considerado uno de los principales speakers de Latinoamérica en la materia, y Alexis Zeballos, abogado y docente especializado en inteligencia artificial aplicada al derecho legislativo y municipal, en diálogo con Noticiero 7.
“Hoy la inteligencia artificial está prácticamente en todo. No es un problema de que te quite el trabajo, es un tema de empleabilidad y de capacitación”, sostuvo Meniw, quien advirtió que los algoritmos ya están transformando la economía global y que este año se invertirán miles de millones de dólares en el desarrollo de esta tecnología. Además, planteó que el pensamiento humano avanza hacia un modelo “híbrido”, mitad biológico y mitad sintético.
En relación con la administración pública, explicó que la IA puede agilizar procesos y reducir la burocracia. Como ejemplo, mencionó asistentes virtuales que funcionan las 24 horas para responder consultas ciudadanas, permitiendo mayor eficiencia y ahorro de recursos. “Tiene que haber un humano que controle, pero la IA agiliza los procesos y mejora la toma de decisiones”, afirmó.
Por su parte, Zeballos destacó el impacto en el ámbito educativo bajo el concepto de Educación 6.0, centrada en un aprendizaje personalizado y en el desarrollo de habilidades. “El docente ya no es solo quien imparte conocimientos, sino un facilitador y mentor. El conocimiento está al alcance de la mano, lo importante ahora es desarrollar competencias”, explicó.
Jornadas abiertas y gratuitas
Las actividades se desarrollarán este viernes en dos espacios. Por la mañana, de 9 a 13, se realizará un taller sobre herramientas y aplicaciones de IA para la toma de decisiones en el Concejo Deliberante de la Capital. Por la tarde, a las 19.30, Meniw brindará una charla magistral en el Centro Cultural del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.
Allí se abordará el “viaje hacia un aprendizaje personalizado” y los desafíos que plantea la inteligencia artificial en la educación, el trabajo y la gestión pública. Según remarcaron, el desafío no es frenar la tecnología, sino aprender a utilizarla con responsabilidad y preparación.