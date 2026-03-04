En vivo: Franco Colapinto pone primera en Australia y arranca la temporada 2026 de la Fórmula 1

Todas las miradas estarán puestas en el argentino, que afronta el inicio del campeonato con muy buenas sensaciones a bordo de su Alpine.

Hoy 22:30

La temporada 2026 de la Fórmula 1 se pondrá en marcha este jueves desde las 22:30 (hora argentina) con la primera práctica libre del Gran Premio de Australia>, en el circuito de Albert Park. Todas las miradas argentinas estarán puestas en Franco Colapinto, que afronta el inicio del campeonato con muy buenas sensaciones a bordo de su Alpine.

La actividad del jueves se extenderá durante una hora y la segunda sesión comenzará a las 2 de la madrugada del viernes, en un arranque exigente para los pilotos. El trazado de Albert Park, en Melbourne, cuenta con 16 curvas, tres zonas de DRS y una longitud de 5,278 kilómetros, siendo uno de los circuitos más atractivos del calendario.

Colapinto llega entonado. El argentino completó una gran pretemporada tanto en los tests privados de Barcelona como en los ensayos de Bahréin durante febrero. La cantidad de vueltas que sumó con el Alpine A526 y los buenos registros le permiten encarar la primera fecha con confianza. El objetivo es claro: dejar atrás el difícil 2025, temporada en la que sufrió con el peor auto de la parrilla y no pudo sumar puntos, al igual que el australiano Jack Doohan.

Además, no será el único argentino en pista este fin de semana. También competirán Nicolás Varrone en Fórmula 2 y Mattia Colnaghi en Fórmula 3, en un fin de semana histórico para el automovilismo nacional.

En cuanto a la pelea por el título, hay gran incertidumbre por las importantes modificaciones reglamentarias que presenta la temporada. El campeón vigente es el británico Lando Norris (McLaren), aunque se espera una fuerte lucha con su compañero Oscar Piastri, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Horarios del GP de Australia (hora argentina)

Práctica libre 1: jueves de 22:30 a 23:30

jueves de 22:30 a 23:30 Práctica libre 2: viernes de 2:00 a 3:00

viernes de 2:00 a 3:00 Práctica libre 3: viernes de 22:30 a 23:30

viernes de 22:30 a 23:30 Clasificación: sábado de 2:00 a 3:00

sábado de 2:00 a 3:00 Carrera: domingo de 1:00 a 2:00

En Argentina, la competencia se podrá ver a través del plan premium de Disney+, que ofrece todas las sesiones y cámaras onboard. En televisión por cable estará disponible en Fox Sports, mientras que otra alternativa es el servicio oficial F1 TV, con herramientas exclusivas para los fanáticos.