Buscan intensamente a “Masha”, una perrita perdida en la zona sur de la ciudad

El animal desapareció durante la noche en el sector del Lote 54 del barrio Chañar. Sus dueños piden colaboración para poder encontrarla, ya que podría estar asustada y desorientada.

Hoy 21:51

Una familia inició una búsqueda desesperada para dar con el paradero de “Masha”, una perrita que se perdió en las últimas horas en la zona sur de la ciudad y cuyo paradero aún es desconocido.

Según informaron sus dueños, el animal fue visto por última vez alrededor de la medianoche, en su casa ubicada en el Lote 54 del barrio Chañar, a unos dos kilómetros de la zona de La Solís, sobre avenida Independencia.

Masha es una perrita de tamaño mediano, de seis años de edad, está castrada y lleva un collar de color lila, lo que podría facilitar su identificación.

De acuerdo con lo que sospechan sus propietarios, la mascota podría haber salido del barrio cerrado siguiendo algún vehículo que ingresó o salió del lugar, por lo que no descartan que se haya alejado de la zona.

“Debe estar muy asustada”, señalaron sus dueños, quienes pidieron la colaboración de vecinos y de cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero.

Quienes hayan visto a la perrita o tengan algún dato que pueda ayudar a encontrarla pueden comunicarse con María Inés al número 3854093577.