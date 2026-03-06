La UNSE realizará el “Concierto por los Bosques y la Paz” con un repertorio de música de cámara

La propuesta organizada por la Facultad de Ciencias Forestales se llevará a cabo el 28 de marzo en el auditorio del Complejo Jardín Botánico. La entrada será gratuita y estará a cargo de la Orquesta Ensamble Amigos de la Música.

Hoy 21:12

La Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) organiza el “Concierto por los Bosques y la Paz”, una propuesta cultural que combinará música de cámara y reflexión sobre el cuidado del ambiente. El evento se realizará el sábado 28 de marzo a las 19.30 horas en el Auditorio del Complejo Edificio Jardín Botánico de la FCF-UNSE.

La presentación estará a cargo de la Orquesta Ensamble Amigos de la Música, que interpretará un repertorio integrado por obras de reconocidos compositores de la música clásica universal, entre ellos Joseph Bodin de Boismortier, Johann Christian Bach, Joseph Haydn, Charles-Camille de Saint-Saëns, Joseph Kreutzer y Wolfgang Amadeus Mozart.

El ensamble está integrado por Luciano Medina Carfí, Martín Thren y Lautaro Coronel en flautas traversas, Eduardo Aguirre en clarinete, Matías Cejas en corno francés, Analía Griffa en fagot, Facundo Luna en violín, Ernesto Medina en violoncello, Leonardo Gutiérrez en piano y Ricardo Cianferoni en guitarra. Será la primera presentación de la orquesta en el auditorio de la facultad.

Desde la organización informaron que la entrada será gratuita, con cupo limitado, y que quienes deseen asistir podrán realizar consultas o solicitar información a través del correo extensionfcf.unse@gmail.com.

La iniciativa busca vincular el arte con el compromiso ambiental, promoviendo la reflexión sobre la importancia de los bosques como patrimonio natural y fuente de vida. A través de la música, el concierto propone generar un espacio de encuentro, sensibilidad y conciencia colectiva, donde la cultura funcione como un puente para pensar en la paz, el cuidado de la naturaleza y el futuro de las comunidades.