Así quedó la parrilla de salida para el Gran Premio de Australia

El piloto británico dominó la clasificación en Melbourne y saldrá primero en la apertura de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Franco Colapinto no pudo meterse en la Q3 y partirá desde el 16° lugar con su Alpine.
Desde la primera sesión de entrenamientos quedó claro que Alpine no tendría el rendimiento esperado en el arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1. A pesar de las buenas sensaciones en los test de pretemporada, el A526 no logró estar a la altura en la clasificación del Gran Premio de Australia, y tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly quedaron lejos de la pelea por los primeros puestos.
Luego de finalizar 16° en la FP3, el piloto argentino sabía que su gran objetivo era superar la Q1, algo que finalmente consiguió. Colapinto mostró un mejor ritmo que los Cadillac y además se vio beneficiado por distintas situaciones: Carlos Sainz y Lance Stroll no pudieron salir a pista, mientras que un fuerte accidente de Max Verstappen, que provocó bandera roja, terminó de sellar su pase a la segunda tanda con un tiempo de 1m21s200.
En Q2, sin embargo, las limitaciones del auto volvieron a quedar expuestas. Colapinto marcó 1m21s270, quedó eliminado y largará desde el puesto 16 en la carrera que se disputará este domingo desde la 01.00 (hora argentina). Su compañero Pierre Gasly partirá 14°.
La pole position quedó en manos de George Russell, quien fue el más rápido durante todo el fin de semana y ratificó el gran momento de Mercedes, que además colocó a Kimi Antonelli en el segundo lugar de la parrilla.
El Gran Premio de Australia, que abre la temporada 2026 de la Fórmula 1, se disputará este domingo a la 01.00 de la madrugada en Argentina. La carrera podrá verse en vivo por Fox Sports y también a través de Disney+ Premium.