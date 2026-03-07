Así quedó la parrilla de salida para el Gran Premio de Australia

El piloto británico dominó la clasificación en Melbourne y saldrá primero en la apertura de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Franco Colapinto no pudo meterse en la Q3 y partirá desde el 16° lugar con su Alpine.

Desde la primera sesión de entrenamientos quedó claro que Alpine no tendría el rendimiento esperado en el arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1. A pesar de las buenas sensaciones en los test de pretemporada, el A526 no logró estar a la altura en la clasificación del Gran Premio de Australia, y tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly quedaron lejos de la pelea por los primeros puestos.

Luego de finalizar 16° en la FP3, el piloto argentino sabía que su gran objetivo era superar la Q1, algo que finalmente consiguió. Colapinto mostró un mejor ritmo que los Cadillac y además se vio beneficiado por distintas situaciones: Carlos Sainz y Lance Stroll no pudieron salir a pista, mientras que un fuerte accidente de Max Verstappen, que provocó bandera roja, terminó de sellar su pase a la segunda tanda con un tiempo de 1m21s200.

En Q2, sin embargo, las limitaciones del auto volvieron a quedar expuestas. Colapinto marcó 1m21s270, quedó eliminado y largará desde el puesto 16 en la carrera que se disputará este domingo desde la 01.00 (hora argentina). Su compañero Pierre Gasly partirá 14°.

La pole position quedó en manos de George Russell, quien fue el más rápido durante todo el fin de semana y ratificó el gran momento de Mercedes, que además colocó a Kimi Antonelli en el segundo lugar de la parrilla.

La parrilla completa del GP de Australia

George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvin Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Nico Hulkenberg (Audi) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Alex Albon (Williams) Franco Colapinto (Alpine) Fernando Alonso (Aston Martin) Sergio Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Max Verstappen (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) Lance Stroll (Aston Martin)

A qué hora es y dónde ver la carrera

El Gran Premio de Australia, que abre la temporada 2026 de la Fórmula 1, se disputará este domingo a la 01.00 de la madrugada en Argentina. La carrera podrá verse en vivo por Fox Sports y también a través de Disney+ Premium.