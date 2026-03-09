Con Adrián Kalujerovich a la cabeza, arrancó Instituto Santiago

El DT inicia su tercer ciclo en el club y encabezará un proyecto deportivo que también incluirá trabajo en las divisiones inferiores.

09/03/2026

Con la mira puesta en el inicio de la temporada, Instituto Santiago puso en marcha su preparación para los torneos oficiales de la Liga Santiagueña de Fútbol, que comenzarán el 12 de abril.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La dirigencia de la “Gloria” presentó oficialmente al nuevo cuerpo técnico encabezado por Adrián Kalujerovich, quien iniciará su tercer ciclo al frente del equipo.

El staff estará integrado además por Franco Allub como preparador físico, Guillermo Luna como entrenador de la división reserva y Diego Castellanos como entrenador de arqueros.

En su primera charla con el plantel, Kalujerovich dejó en claro cuál será la base de su trabajo de cara a la nueva temporada. “El compromiso es el primer peldaño a cumplir”, expresó el entrenador, quien se mostró optimista sobre el material con el que cuenta.

El DT destacó que gran parte del plantel está compuesto por futbolistas formados en la institución, un aspecto que considera clave para el proyecto deportivo. “Hay un buen material, casi todos jugadores del club, y eso es importante al construir un plantel”, explicó.

Un proyecto que también incluye las inferiores

Además de dirigir al primer equipo, Kalujerovich tendrá un rol dentro de un proyecto global de coordinación en las divisiones formativas, con el objetivo de fortalecer el trabajo integral del club.

En los próximos días el plantel iniciará una mini pretemporada, en la que buscará sumar ritmo futbolístico de cara al comienzo del campeonato.

Por el momento, el equipo mantendrá la base del plantel de 2025, aunque también se sumarán varios juveniles surgidos de las divisiones inferiores, quienes tendrán la oportunidad de ganar rodaje en el primer equipo.

De esta manera, Instituto Santiago comienza a delinear su camino con la ilusión de realizar una buena campaña en la próxima temporada de la Liga Santiagueña.