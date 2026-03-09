Luciano Castro habló de su internación en un centro terapéutico: “Estoy sanando para mis hijos”

El actor dijo que estuvo “muy deprimido” y que pidió ayuda para salir adelante.

Hoy 18:57

Luciano Castro reapareció de manera pública luego de su internación en un centro terapéutico. “Estoy sanando para mí y para mis hijos”, aseguró.

El actor explicó este lunes con el móvil de A la tarde (América) que estuvo “muy deprimido” y pidió ayuda para salir adelante.

“Estoy bien. Pedí ayuda y me dieron ayuda. Me interné, es verdad. Estuve en un lugar en el que me ayudaron mucho los profesionales y los compañeros. Me contuvieron”, indicó.

Acto seguido, remarcó: “Estoy sanando para mí y para la gente que más me importa y más amo, que son mis hijos”.

Sobre el proceso que atraviesa, señaló: “Es largo y es angustiante. Estuve muy deprimido, pero por suerte pedí ayuda y me ayudaron, que es lo más importante”.