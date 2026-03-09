Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 MAR 2026 | 0º
X
Espectaculos

Luciano Castro habló de su internación en un centro terapéutico: “Estoy sanando para mis hijos”

El actor dijo que estuvo “muy deprimido” y que pidió ayuda para salir adelante.

Hoy 18:57
Luciano Castro

Luciano Castro reapareció de manera pública luego de su internación en un centro terapéutico. “Estoy sanando para mí y para mis hijos”, aseguró.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El actor explicó este lunes con el móvil de A la tarde (América) que estuvo “muy deprimido” y pidió ayuda para salir adelante.

“Estoy bien. Pedí ayuda y me dieron ayuda. Me interné, es verdad. Estuve en un lugar en el que me ayudaron mucho los profesionales y los compañeros. Me contuvieron”, indicó.

Acto seguido, remarcó: “Estoy sanando para mí y para la gente que más me importa y más amo, que son mis hijos”.

Sobre el proceso que atraviesa, señaló: “Es largo y es angustiante. Estuve muy deprimido, pero por suerte pedí ayuda y me ayudaron, que es lo más importante”.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Terrible accidente en la Ruta 64: murió un hombre y cinco personas resultaron heridas tras un violento choque
  2. 2. El tiempo para este lunes 9 de marzo en Santiago del Estero: pronostican tormentas durante la madrugada y una máxima de 26°
  3. 3. “Irán ponía en riesgo al mundo”: Milei respaldó la ofensiva contra el régimen iraní y reafirmó su alineamiento con Trump
  4. 4. Jornada del 8M en el Fórum reunió a mujeres de toda la provincia
  5. 5. Estafa inmobiliaria: piden eximición de prisión para madre y sobrino de Zambolín
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT