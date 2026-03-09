La Capital lanza la edición 2026 del ciclo de capacitaciones gratuitas para emprendedores

Dará inicio el próximo viernes 13 de marzo en la Casa del Bicentenario del Parque Aguirre.

La Municipalidad de la Capital, a través del area de Economía Social de la Dirección de Desarrollo Social y Comunitario, pondrá en marcha un nuevo ciclo de capacitaciones para emprendedores, una propuesta formativa gratuita destinada a fortalecer y potenciar los emprendimientos locales.

La acrividad dará inicio el viernes 13 de marzo, y se desarrollará de 15 a 17 horas en la Casa del Bicentenario del Parque Aguirre, ubicada entre calles Olaechea y Mendoza.

Durante los encuentros, los participantes podrán acceder a contenidos prácticos vinculados al diseño y armado de stands, costos para emprendimientos, estrategias de marketing y manipulación de alimentos, herramientas fundamentales para mejorar la presentación, organización y comercialización de productos.

Desde el municipio indicaron que el objetivo de esta iniciativa es brindar conocimientos y herramientas que permitan a los emprendedores fortalecer sus proyectos, mejorar sus oportunidades de comercialización y seguir impulsando la economía social en la ciudad.