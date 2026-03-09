Fernández: Avanza la transformación digital en la salud con capacitaciones sobre el sistema SISSE

Personal administrativo y sanitario del Hospital Zonal de Fernández y centros de salud locales se formaron en el uso de la Historia Clínica Digital para optimizar la gestión y la atención del paciente.

Hoy 20:16

En el marco del programa provincial Salud Digital, se llevó a cabo este lunes una jornada de capacitación intensiva sobre el funcionamiento del Sistema Integral de Salud de Santiago del Estero (SISSE). El encuentro tuvo lugar en el salón de reuniones del Hospital Zonal este lunes por la mañana.

La actividad contó con el respaldo y acompañamiento del Ministerio de Salud de la Provincia, subrayando el objetivo de modernizar los procesos administrativos y médicos a través de la implementación definitiva de la Historia Clínica Digital. Esta herramienta permitirá centralizar la información de los pacientes, garantizando un acceso más rápido, seguro y eficiente a sus antecedentes médicos en toda la red de salud pública.

La jornada estuvo encabezada por la intendente municipal, Yanina Iturre, quien estuvo acompañada por el director del Hospital Zonal, Dr. Fernando García; la subdirectora, Lic. Gabriela Alzogaray; el Director de Acción Social Luciano Paz; el coordinador del CIC, Ivan Armada, y referentes del equipo de gestión local.

La capacitación fue dirigida integralmente al capital humano de los dos centros de salud pública de la zona, abarcando a personal administrativo, médicos, enfermeras y agentes sanitarios. Durante el taller, se brindaron herramientas técnicas para el manejo de la plataforma, la carga de datos y el seguimiento digital de las consultas.

Al respecto, las autoridades destacaron que la adopción del SISSE no solo representa un salto tecnológico, sino una mejora directa en la calidad prestacional para los vecinos. "El objetivo es fortalecer el trabajo diario y la gestión interna para que el sistema de salud responda con mayor agilidad a las necesidades de la comunidad", señalaron fuentes de la organización.

Con esta iniciativa, la provincia continúa consolidando su Red de Salud Digital, integrando a los hospitales zonales y centros de atención primaria en un esquema de conectividad que pone la tecnología al servicio del bienestar de todos los santiagueños.