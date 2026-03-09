El PJ santiagueño conmemoró el Día Internacional de la Mujer

Encuentro de Mujeres Peronistas en sede central partidaria de Avenida Belgrano, y en distintos puntos de la provincia.

Organizado por la Secretaría de la Mujer del Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero, este lunes se realizó un Encuentro de Mujeres Peronistas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La actividad se llevó a cabo tanto en la colmada sede central partidaria de Avenida Belgrano como en distintos puntos de la provincia.

En representación del presidente del PJ José Emilio Neder, quien no pudo asistir por razones de agenda del Senado, encabezó este acto el vicegobernador de la provincia y secretario general partidario, Carlos Silva Neder; junto a los diputados nacionales Estela Neder y Marcelo Barbur, además de funcionarias, legisladoras provinciales y municipales.

En principio se compartió un audio de salutación enviado por el senador Neder, agradeciendo “esa presencia de ustedes como motor de impulso que es tan importante para llevar adelante cada día la familia, la militancia y la gestión. Gracias por su esfuerzo y compromiso permanente”.

Luego habló Carlos Silva Neder, poniendo en valor “a la mujer santiagueña y aquí específicamente a la mujer peronista, en esta jornada conmemorativa. Siempre permanezcan juntas y unidas, porque esa es la fuerza para proteger los derechos conquistados, pero también para ser partícipes y garantes de lo que aún falta por lograr”, señaló.

A continuación, se realizó un Reconocimiento a tres históricas militantes: Emma Cruz de 104 años, María Lobos de 100 y Ramona Carrillo de 90, ante una ovación de la concurrencia. Luego fue el turno de compartir experiencias y trabajos en grupo.

El mensaje de cierre estuvo a cargo de Estela Neder, quien destacó “este sentimiento de emoción y satisfacción que nos invade cada vez que nos encontramos las mujeres, en este caso compañeras que compartimos convicciones e ideas”.

“No bajemos los brazos, seamos presencia y voz de lucha en las familias, en las calles y en las urnas. Atravesamos hoy situaciones nada fáciles, donde hay un gobierno nacional que promueve odio y desigualdad, pero nosotras seguiremos trabajando para acortar brechas y proyectar un futuro donde haya oportunidades para toda la sociedad. Representamos al peronismo, por eso vayamos con el corazón abierto, decisión y entereza”, concluyó.