“Extiendo todo mi apoyo a Estados Unidos e Israel”: Milei fue homenajeado en Nueva York y respaldó su ofensiva en Medio Oriente

El presidente argentino fue distinguido con el galardón “Guerrero de la Verdad” durante la gala de The Algemeiner Jewish 100 y defendió la acción de ambos países contra el régimen iraní, al que acusó de “amenazar la libertad del mundo”.

En el marco de su visita a Estados Unidos y en la previa del inicio de la Argentina Week, el presidente Javier Milei participa de la Gala Algemeiner Jewish 100 en Nueva York, en donde recibió un reconocimiento. Visiblemente emocionado, el mandatario afirmó: “Extiendo todo mi apoyo a EEUU e Israel”, en medio del conflicto que se vive en Medio Oriente.

Agasajado con el premio “Guerrero de la Verdad” y como parte del agradecimiento, desde el escenario de la Gala, Milei remarcó: “Ambas naciones han tenido el coraje de ponerle fin a un régimen que amenazaba con desestabilizar el mundo entero, poniendo en riesgo la libertad del mundo libre. Le han puesto un freno a un régimen asesino que no solo cometió crímenes en contra de su propia población, manteniéndola cautiva bajo su tiranía”.

Señaló que ese régimen, durante cuatro décadas, se dedicó a expandir el miedo a nivel global. “También se dedicó durante cuarenta años a sembrar el miedo alrededor del planeta, financiando organizaciones terroristas cuyo único propósito era la destrucción de todo lo que se consideraba bueno y sagrado”, expresó.

Recordó además los ataques sufridos en el país: “En Argentina, sin ir más lejos, fueron artífices de dos de los atentados más graves de los que se tengan registros, tanto en la Asociación Mutual Israelita como en la Embajada de Israel. Desde ya, y casi ni hace falta decirlo, extiendo todo mi apoyo a Estados Unidos e Israel en este conflicto”.

El mandatario remarcó que su respaldo no responde a consignas vacías, sino a un principio rector en la política argentina. “Y no tengo prurito alguno en hacerlo precisamente por algo que mencioné en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina. Me refiero a nuestro principio rector a la hora de tomar decisiones políticas: la moral como política de Estado”, subrayó.

“Para alguien que no sabe de lo que estoy hablando, esto puede sonar como un eslogan, como esas frases vacías a que la política nos ha acostumbrado, con el típico: nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Esto no es así en absoluto”. Y añadió: “Se trata, en cambio, de delinear una heurística, un criterio general para la acción y la comprensión del mundo, una especie de brújula que nos guía ante la creciente incertidumbre que nos propone la realidad global. Frente a cada decisión de gobierno nos preguntamos, ante que nada, si es moralmente correcto o no. En segundo lugar, si es eficiente en términos prácticos”, se explayó.

El mandatario se encontraba acompañado por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Luego, al ser presentado ante los invitados, fue aplaudido de pie por todo el salón.

En la antesala de la distinción, la organización le dedicó un mensaje destacado en un recuadro, que decía: “Honorable Javier Milei, Warrior for Truth Award, 12th Annual Gala. Presented on March 9, 2026, New York City”. La dedicatoria incluyó un pasaje bíblico: “For Zion’s sake I will not keep silent, and for Jerusalem’s sake I will not be quiet” (Isaiah 62:1), junto a la firma de The Algemeiner.

En español, el texto expresa: “Honorable Javier Milei, Premio Guerrero de la Verdad, 12ª Gala Anual. Entregado el 9 de marzo de 2026, ciudad de Nueva York. Por amor a Sion no callaré, y por amor a Jerusalén no me quedaré quieto” (Isaías 62:1).

Milei fue elegido por The Algemeiner como una de las 100 personas, que más influyeron positivamente en la vida judía durante 2025. Junto a él, integran el listado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.