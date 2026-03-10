Tomy fue el eliminado en la “placa planta” de Gran Hermano Generación Dorada

El participante quedó fuera de la competencia tras recibir el 59,2% de los votos negativos en el mano a mano final frente a Titi. La gala estuvo marcada por la tensión, la emoción y varios momentos que se volvieron virales.

Hoy 01:18

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una nueva noche de alta tensión con una gala de eliminación que dejó a Tomy fuera del reality. El participante se convirtió en el nuevo eliminado del programa luego de recibir el 59,2% de los votos negativos del público en el mano a mano final frente a Titi, quien logró continuar en competencia con el 40,8%.

La definición se dio en el marco de una particular “placa planta”, en una semana atravesada por estrategias, cruces y los primeros armados de grupos dentro de la casa más famosa del país. Como ocurre habitualmente en el formato de Telefe, los televidentes tuvieron la última palabra mediante el voto negativo, una herramienta que volvió a exponer a varios jugadores en una etapa clave del juego.

La gala, conducida por Santiago del Moro, comenzó con la expectativa sobre quién sería el primero en salir de placa. La primera en ser salvada fue Cinzia, que recibió apenas el 2,9% de los votos negativos. Su reacción no pasó desapercibida y rápidamente se viralizó en redes sociales, luego de que celebrara entre lágrimas y gritara: “No me subestimen más, nojoda’”.

Poco después, Zunino también logró asegurarse una semana más dentro de la casa con el 4,9% de los votos en contra. En medio del festejo, protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche cuando, tras un recordatorio de Yipio sobre una promesa pendiente, se acercó a Luana y le dio un beso frente a todos sus compañeros.

El tercer participante en bajar de placa fue Nazareno, quien cosechó el 4,70% de los votos negativos y logró desactivar los rumores que lo ubicaban entre los más complicados. Más tarde, Eduardo también salió de la zona de riesgo con el 6,70%. El jugador, que ya conocía el universo de Gran Hermano, reconoció que vivió la gala con mucho nerviosismo y celebró su continuidad junto a varios de sus compañeros.

Uno de los pasajes más emotivos de la noche llegó con la salvación de Martín. El participante, que venía de compartir una dura historia personal vinculada al fallecimiento de su hija, recibió el respaldo del público y continuó en competencia con el 10,20% de los votos negativos. Tras escuchar su nombre, no pudo contener la emoción y fue abrazado por el resto de la casa.

Ya sobre el cierre del programa, toda la tensión quedó concentrada en el mano a mano entre Tomy y Titi. Con la casa en silencio y los jugadores pendientes del anuncio final, Santiago del Moro reveló el resultado que marcó el destino de ambos. Finalmente, Tomy quedó eliminado, se despidió entre abrazos, lágrimas y mensajes de aliento, mientras que Titi celebró su permanencia y regresó con alivio al grupo.

Con esta salida, Gran Hermano Generación Dorada abre una nueva etapa dentro de la competencia, en la que las alianzas empiezan a consolidarse y cada movimiento puede resultar decisivo para el futuro de los participantes.

