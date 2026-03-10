Benjamín Amadeo fue papá por segunda vez y presentó a Pacífico con un tierno mensaje

El músico y actor anunció en redes sociales el nacimiento de su segundo hijo junto a Martina. “Bienvenido Paquito, rebalsados de amor”, escribió al compartir la primera imagen del bebé.

Hoy 01:30

Benjamín Amadeo anunció este martes el nacimiento de su segundo hijo junto a su pareja, Martina, con un emotivo mensaje en redes sociales que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores y numerosas figuras del espectáculo. El artista presentó a Pacífico Amadeo con una tierna imagen y palabras de bienvenida que reflejaron la felicidad que atraviesa la familia.

“Bienvenido Paquito. Hoy nació don Pacífico Amadeo, pisciano, hincha del rojo y argentino. Madre y bebé 100 puntos. Estamos rebalsados de amor”, escribió el músico al compartir la primera foto del recién nacido, en la que se ve su mano sosteniendo con suavidad el dedo del bebé.

La llegada de Pacífico suma una nueva alegría al hogar que Benjamín Amadeo y Martina ya conformaban junto a su hija Andes. El anuncio no tardó en despertar una ola de felicitaciones de parte de colegas y amigos del ambiente artístico, que celebraron la noticia en las redes sociales del cantante.

Entre quienes le dejaron mensajes de cariño y felicitaciones se destacaron Pedro Alfonso, Celeste Cid, Claudia Villafañe, Paula Chaves, Juana Repetto, Darío Barassi, Mery del Cerro, Pachu Peña, Vero Lozano, Agustina Cherri, Paula Reca y Benjamín Vicuña, entre otros.

El primer anticipo sobre la llegada del bebé había ocurrido en septiembre de 2025, durante un recital en el teatro Gran Rex de Buenos Aires. En plena presentación, Amadeo interrumpió el show para compartir con el público que la familia estaba por agrandarse. “En unas semanas, vamos a agrandar la familia”, había dicho entonces, en un momento cargado de emoción.

Durante aquella noche, el artista también habló sobre el amor familiar y el sentido profundo que para él tiene esa nueva etapa. Con su estilo habitual, íntimo y sin estridencias, eligió nuevamente un ámbito cercano a su música para abrir su corazón y compartir la noticia con su público.

No fue la primera vez que Benjamín Amadeo utilizó un escenario para comunicar un momento importante de su vida personal. En 2021, durante un show en el Teatro Coliseo, anunció junto a Martina que estaban esperando a su primera hija, Andes. En esa oportunidad, sorprendió al público al invitar a su pareja al escenario y revelar la noticia en medio de una ovación.

A pesar de esos anuncios públicos, tanto el músico como Martina han optado siempre por mantener su vida privada con bajo perfil. Con una relación de casi diez años y ahora dos hijos en común, la pareja sostiene una dinámica marcada por la discreción y el resguardo de su intimidad.

El nacimiento de Pacífico Amadeo representa así una nueva etapa de felicidad para la familia, que volvió a compartir con calidez uno de los momentos más importantes de su historia.