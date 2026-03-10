Incidentes frente a la Casa de Gobierno de Jujuy con manifestantes que quemaron cubiertas

Ocurrió durante una movilización de policías que reclaman un aumento salarial.

Hoy 05:35

Un grupo de policías se manifestó durante la noche del lunes frente a la Casa de Gobierno de Jujuy a modo de reclamo salarial, durante una movilización en la que se produjeron incidentes, con cubiertas quemadas y vallas derribadas. La protesta fue realizada mientras el gobernador Carlos Sadir se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, conformando la comitiva nacional en el marco de la Argentina Week.

El pedido de aumento del 50% de los salarios lleva ya días de discusión, sin embargo, hasta el momento las negociaciones no llegaron a puerto. El gobierno jujeño había señalado horas antes que autoridades del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Trabajo tuvieron una reunión con representantes del personal activo y pasivo de las fuerzas de seguridad y se llegó a un consenso, pero otro sector de la fuerza policial no estuvo de acuerdo y se movilizó. Además aseguró que presentarán un petitorio de recomposición salarial.

Según el medio local Todo Jujuy, durante la protesta se registraron momentos de tensión, aunque no hubo enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales de la gobernación ni heridos. De todos modos, un grupo de los movilizados prendió fuego cubiertas e intentó derribar una de las rejas del portón de la Casa de Gobierno.

Semanas atrás, la Casa de Gobierno fue escenario de protestas contra la reforma laboral que fue aprobada en ambas cámaras. Manifestantes realizaron una movilización que finalizó en la Plaza Belgrano y contó con la participación de gremios como UOCRA, Luz y Fuerza, CGT, UPCN, APUAP, Cedems, Adiunju, SUETRA y UOM.

Freddy Berdeja, titular de la CGT Jujuy y uno de los impulsores de la movilización, expresó al medio Somos Jujuy: “Estamos marchando en rechazo a esta reforma que no tiene ningún punto a favor de los trabajadores y nos quita derechos. Somos quienes producimos la riqueza del país y pretenden que seamos la variable de ajuste de una política nefasta”.

Asimismo, semanas atrás también fue detenido un grupo de ambientalistas que saltó las rejas del Congreso jujeño en rechazo a la ley de glaciares que el gobierno nacional propone derribar. Según indicó El Tribuno, los activistas de Greenpeace saltaron la explanada del Palacio Legislativo y colocaron un cartel contra el proyecto.