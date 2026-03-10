Netanyahu afirmó que la ofensiva militar contra Irán "no terminó"

“Nuestra aspiración es que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía”, afirmó el premier israelí.

Hoy 06:12

El primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que la ofensiva militar de Israel contra Irán “aún no terminó” y sostuvo que las operaciones buscan debilitar al liderazgo clerical iraní. Las declaraciones se realizaron durante una visita el lunes por la noche al Centro Nacional de Operaciones de Emergencia Sanitaria, según un comunicado publicado el martes.

“Nuestra aspiración es que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía”, afirmó Netanyahu. “En última instancia, depende de ellos. Pero no cabe duda de que, con las medidas adoptadas hasta ahora, estamos machacando sus huesos, y aún no hemos terminado”.

El jefe del gobierno israelí sostuvo que un eventual cambio político en Irán depende de la población del país. “Si tenemos éxito junto con el pueblo iraní, lograremos un fin permanente —si tales cosas existen en la vida de las naciones— y generaremos un cambio”, indicó.