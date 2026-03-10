"Es poco serio subir el precio de la nafta, el escenario es muy volátil y hay que esperar que algo se consolide"

Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna para Radio Panorama, a propósito de las fluctuaciones en el precio del barril de petróleo como consecuencia del conflicto bélico en Medio Oriente.

Hoy 08:26

El periodista y analista económico Osvaldo Granados analizó la coyuntura internacional y el impacto que tiene en el precio de los combustibles, y sostuvo que no es serio tomar decisiones apresuradas sobre el valor de la nafta en un contexto de guerra y alta volatilidad en los mercados energéticos. En su columna para Radio Panorama, explicó que el escenario actual obliga a actuar con cautela.

Granados remarcó que la guerra en Medio Oriente genera fuertes fluctuaciones en el precio del petróleo, lo que impide adoptar medidas inmediatas. “Uno no puede tomar decisiones en 24 horas cuando estamos en guerra, porque todo es tan voluble y frágil que en un mismo día un barril de petróleo pasa de 120 a 89 dólares. Entonces no se puede aumentar la nafta como pedían porque era un absurdo”, expresó.

En ese sentido, consideró que frente a un cimbronazo internacional de esta magnitud lo más prudente es esperar a que el panorama se estabilice. “Cuando hay un cimbronazo de esta naturaleza y no sabemos qué pasa, porque en guerra la primera que pierde es la verdad, no hagan nada”, afirmó, al tiempo que mencionó con ironía las largas filas en estaciones de servicio ante rumores de subas en los combustibles.

Por otra parte, el analista destacó como uno de los hechos más importantes del día la reunión que mantuvo el presidente Javier Milei en Estados Unidos con inversores, de la que también participaron varios gobernadores. Según explicó, el interés por Argentina está ligado a la abundancia de recursos naturales como cobre, litio, uranio, gas, petróleo y alimentos, aunque históricamente el problema fue la falta de previsibilidad política y jurídica.

En ese marco, señaló que el nuevo esquema de incentivos, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), busca generar mayor confianza al permitir que los contratos puedan dirimirse en tribunales internacionales, como los de Nueva York. Finalmente, advirtió que más allá de la inflación, hoy comienza a preocupar más la recesión y la caída sostenida de las ventas, lo que —según indicó— podría tener impacto en el clima social y político del país.