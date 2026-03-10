El municipio fortalece el servicio de atención médica en el barrio San Fernando

Se invita a los vecinos a acercarse al centro de salud para acceder a estos servicios y participar de las campañas de prevención.

Hoy 11:37

La Municipalidad de La Banda informa a la comunidad que el Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) N° 2 San Fernando continúa brindando distintos servicios de salud y especialidades médicas para garantizar la atención y el cuidado de los vecinos del sector.

Entre las especialidades disponibles se encuentran cardiología, que atiende los días jueves a las 17; Medicina Clínica, con atención los lunes y miércoles a las 11 y los viernes a las 10; Obstetricia, de lunes a viernes a las 8 y también los miércoles y jueves a las 16.

Asimismo, el centro cuenta con el servicio de kinesiología, los martes, miércoles y jueves a las 14; Nutrición, los lunes a las 9 y los martes a las 16:30; Odontología, los martes, jueves y viernes a las 8; y oftalmología, los días jueves a las 12.

Por otra parte, desde el CAMM N° 2 San Fernando se informó que el viernes 13 de marzo a partir de las 9:30 se realizará una campaña de vacunación antigripal, destinada a personas mayores de 65 años y grupos de riesgo, con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado de la salud durante la temporada invernal.

Desde el municipio se invita a los vecinos a acercarse al centro de salud para acceder a estos servicios y participar de las campañas de prevención.

De esta manera, desde la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani se continúa fortaleciendo el acceso a la salud pública y promoviendo acciones de prevención y atención en los distintos centros sanitarios de la ciudad.