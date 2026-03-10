Después de una fuerte disputa y largas negociaciones, Huracán tendrá aforo limitado para recibir a River

Luego de la incertidumbre por el pedido de CABA para que el encuentro se juegue a puertas cerradas, autoridades se reunieron y llegaron a un acuerdo para que se pueda contar con cerca del 30% de la capacidad del encuentro.

Hoy 18:13

Huracán llegó a un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y finalmente podrá recibir a River Plate con público en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, aunque con aforo reducido a 15 mil espectadores.

La decisión se tomó luego de una reunión entre el presidente del club, Abel Poza, y el jefe de gabinete porteño Gabriel Sánchez Zinny. Tras el encuentro, el dirigente aseguró que el diálogo fue “muy productivo” y que tenía confianza en que la postura inicial sería reconsiderada.

Un conflicto que casi termina en protesta

La habilitación parcial llegó luego de varios días de tensión. Los hinchas del Globo incluso se habían autoconvocado para marchar hacia la sede del Gobierno porteño en Uspallata, en reclamo por la habilitación del estadio.

Sin embargo, Poza pidió suspender la movilización tras alcanzarse el acuerdo que permitirá jugar en Parque Patricios con público limitado.

El conflicto surgió porque desde el área de Seguridad de la Ciudad argumentaban que no podían garantizar dos operativos simultáneos en el barrio: el correspondiente al partido y el destinado a asistir a los vecinos afectados por el derrumbe ocurrido en el complejo Estación Buenos Aires, a pocos metros del estadio.

Cómo será el operativo para el partido

Según informó la Ciudad, el aforo será de un tercio de la capacidad del estadio, permitiendo el ingreso de hasta 15.000 espectadores.

Además, se definió que los accesos al estadio se realizarán por las avenidas Amancio Alcorta y Vélez Sarsfield, las más alejadas de la zona afectada por el derrumbe.

Las tribunas habilitadas serán:

Platea René Houseman

Platea Herminio Masantonio

Popular Guillermo Stábile

El contexto del derrumbe en Parque Patricios

La polémica se originó tras el derrumbe parcial de una losa en el complejo Estación Buenos Aires, ubicado en la calle Miravé, que dejó a unas 200 familias afectadas y generó un fuerte operativo en la zona.

Debido a esta situación, Huracán ya había tenido que disputar el partido ante Belgrano a puertas cerradas la semana pasada.

Desde el club habían advertido que jugar nuevamente sin público “no era una opción” y hasta anunciaron el inicio de acciones legales al considerar que la medida carecía de fundamentos técnicos y jurídicos.

Recitales suspendidos en el Ducó

Otra de las consecuencias del conflicto fue la suspensión de los recitales de La Renga, que estaban previstos para el 2 y 4 de abril en el estadio.

Los shows deberán postergarse o trasladarse a otro escenario, según confirmó el Gobierno de la Ciudad.

Expectativa en Huracán

El entrenador Diego Martínez también se refirió al tema y expresó su deseo de jugar en casa.

“El club se puso a disposición de gente que no la está pasando nada bien. A partir de ahí, queremos jugar con nuestra gente, es determinante”, señaló.

Con el acuerdo alcanzado, el Globo finalmente podrá recibir al Millonario en su estadio, aunque con capacidad reducida, en un partido que promete ser uno de los más atractivos de la fecha.