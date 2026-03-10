Chiqui Tapia, en el lanzamiento de LPF Play: "El fútbol volvió al fútbol"

El sitio transmitirá el Torneo Proyección, la Primera Nacional, la Primera B, la Primera C, la Selección femenina y el futsal.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, encabezó el lanzamiento oficial de LPF Play y aseguró que la nueva plataforma marca “un antes y un después” para el fútbol argentino.
El evento contó con la presencia de futbolistas, entrenadores, dirigentes y distintas personalidades del deporte. La conducción estuvo a cargo de Sergio Goycochea, quien presentó el proyecto que buscará centralizar contenidos y transmisiones del fútbol nacional.
Durante su discurso, Tapia destacó la importancia del proyecto y aseguró que la iniciativa apunta a fortalecer la identidad del fútbol argentino. “Es un momento muy importante para el fútbol argentino. Es un hito más para la historia, esto es un antes y un después”, expresó.
El dirigente también sostuvo que la creación de la plataforma forma parte de una decisión estratégica tomada por los dirigentes. “Acá están los hombres que tomaron las decisiones para que el fútbol vuelva a ser de los clubes”.
Además, el titular de la AFA remarcó el carácter federal del fútbol argentino. “El fútbol argentino no solamente pasa por Capital y por la Provincia de Buenos Aires, sino por todo nuestro país. Dijimos que íbamos a hacer un fútbol federal y por eso lo defendemos”.
Tapia también resaltó el crecimiento del fútbol femenino en los últimos años y lo vinculó con el desarrollo general del deporte.
La plataforma ofrecerá transmisiones en vivo y contenidos vinculados a distintas competencias del fútbol argentino:
Además, desde la AFA adelantaron que próximamente se sumarán nuevas competencias como el Torneo Federal A, la Liga Profesional Femenina y el Torneo Amateur.
Según los datos oficiales difundidos durante la presentación, LPF Play ya muestra cifras importantes en sus primeras semanas de funcionamiento:
En cuanto a la actividad deportiva transmitida:
Además, la plataforma llegó a transmitir hasta 14 partidos en un mismo día y jornadas con 11 encuentros en simultáneo, algo que Tapia destacó como un avance tecnológico para el fútbol argentino.
“Hoy tenemos al fútbol dentro del fútbol”, concluyó el presidente de la AFA al remarcar que la nueva plataforma busca ampliar el acceso a las competencias de todo el país.