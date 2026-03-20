Forres: un hombre murió en el acto tras ser embestido por un camión

Tenía 76 años y falleció en el lugar del hecho.

Hoy 12:06

Un trágico siniestro vial se registró durante la madrugada de este viernes sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 697, en jurisdicción de Forres, departamento Robles. Un hombre de 76 años perdió la vida en el acto tras ser embestido por un camión de gran porte.

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El hecho ocurrió cerca de las 3.30 y es investigado por personal de la Comisaría Comunitaria N° 52. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el transporte —un Ford Cargo— circulaba en sentido norte a sur cuando se produjo el violento impacto.

Según manifestó el conductor, un hombre de 50 años domiciliado en la ciudad de Quimilí, al intentar sobrepasar a otro vehículo se encontró de manera repentina con un peatón sobre la calzada. A pesar de realizar una maniobra para evitarlo, terminó colisionándolo con la parte frontal izquierda del rodado.

Minutos después se hizo presente una ambulancia, cuyo personal constató que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Tras las actuaciones de rigor, el fallecido fue identificado como Dante Américo Díaz, de 76 años, con domicilio en una zona rural del paraje Higuera Chacra, en la ciudad de Beltrán.

Por disposición del fiscal interviniente, el camionero quedó demorado. Además, se le practicó el test de alcoholemia y el vehículo fue secuestrado de manera preventiva.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para establecer con precisión cómo se produjo el fatal accidente.