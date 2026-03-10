Lluvias sin tregua y casas en alerta: crecen los problemas de goteras y filtraciones

El ingeniero Carlos Fernández dialogó con Noticiero 7 y explicó que la falta de mantenimiento y las filtraciones en techos están generando serios inconvenientes en muchos hogares de Santiago del Estero.

Hoy 15:22

Las intensas precipitaciones que se vienen registrando en los últimos días en la provincia comenzaron a evidenciar otro tipo de consecuencias en los hogares santiagueños.

A las complicaciones habituales por las lluvias se suman ahora los problemas estructurales en viviendas, con filtraciones, goteras persistentes, humedad en paredes y techos deteriorados.

Sobre esta situación se refirió el ingeniero Carlos Fernández, quien en diálogo con Noticiero 7 explicó que el fenómeno se está agravando debido a la gran cantidad de precipitaciones registradas no solo en la provincia sino en distintas regiones del país.

“Estamos viviendo una problemática que se agiganta día a día por la cantidad excesiva de lluvias que estamos teniendo. No solamente en Santiago del Estero, sino en todo el país”, señaló.

El profesional mencionó incluso situaciones ocurridas recientemente en otras provincias, como el fuerte temporal que afectó a Mendoza y que provocó derrumbes, inundaciones y evacuaciones de familias debido al ingreso de agua en las viviendas.

Si bien aclaró que en Santiago del Estero no se llegó a un escenario tan crítico, advirtió que la acumulación constante de agua está generando serios inconvenientes en las casas y edificios.

“Con la cantidad de agua que venimos teniendo estos días, la gente ya no sabe cómo solucionar los problemas de filtraciones, goteras y humedad permanente en los hogares, debido a las filtraciones que se producen por los techos y por toda la estructura de las viviendas”, explicó.

Fernández detalló que estas filtraciones suelen originarse en grietas o fisuras que aparecen con el paso del tiempo. Factores como el sol intenso, las lluvias, el viento y las variaciones de temperatura provocan dilataciones y contracciones en los materiales, lo que termina generando puntos vulnerables por donde se filtra el agua.

A esto se suma otro problema frecuente: la falta de mantenimiento en las estructuras de las viviendas. Según indicó, aunque se realicen sellados o reparaciones, con los años los materiales se resecan o deterioran si no reciben revisiones periódicas.

En ese sentido, explicó que actualmente existen distintos productos para prevenir filtraciones, como selladores elastoméricos, siliconas especiales y membranas líquidas. Sin embargo, remarcó que ningún material es efectivo si no se realiza un control periódico de los techos.

“El mantenimiento debería hacerse al menos una vez al año. Hay que revisar los ángulos, las juntas y las intersecciones entre materiales, que son los puntos más frágiles donde suelen aparecer fisuras”, indicó.

También recomendó controlar el estado de las canaletas, embudos y sistemas de escurrimiento del agua, ya que muchas veces se obstruyen por la acumulación de residuos o por la presencia de nidos de palomas y otras aves.

“Cuando las canaletas se tapan, el agua queda estancada sobre el techo y eso facilita que se filtre hacia el interior de la vivienda”, concluyó.