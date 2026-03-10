Por el fuerte temporal, la UCSE suspendió sus mesas de exámenes

La medida fue dispuesta por el Rectorado ante las condiciones climáticas adversas que afectan a la ciudad.

Hoy 15:23

Debido a las inclemencias climáticas que afectan a la ciudad, el Rectorado de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) dispuso la suspensión de todas las mesas de exámenes previstas para la jornada de este martes.

A través de un comunicado oficial, la casa de altos estudios informó a la comunidad universitaria que la medida fue adoptada ante las condiciones climáticas adversas que se registran en la capital santiagueña.

En ese sentido, se indicó que los estudiantes deberán comunicarse con sus respectivas Unidades Académicas (facultades) para conocer la reprogramación de las fechas de examen que debieron suspenderse.

Asimismo, desde la institución señalaron que las actividades administrativas también quedarán suspendidas a partir de las 17 horas, como consecuencia del fuerte temporal que afecta a la ciudad en las últimas horas.