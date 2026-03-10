Fotos y video: el temporal dejó postales de preocupación en la Capital santiagueña

Cayó un eucalipto en el Parque Aguirre, hubo viviendas afectadas, vecinos con inconvenientes para salir de sus casas. Un día caótico por el feroz temporal que afectó Santiago del Estero.
El fuerte temporal registrado este martes en la ciudad de Santiago del Estero provocó diversos inconvenientes. Hubo daños en viviendas, vehículos, árboles y techos.
lluvia
Uno de los episodios más impactantes ocurrió en el Parque Aguirre, donde un eucalipto de gran porte cayó sobre la calzada y ocasionó daños en vehículos que se encontraban estacionados en la zona.
Las intensas lluvias también dejaron calles anegadas en distintos barrios de la Capital, y el interior; complicando la circulación y generando inquietud entre los residentes.
lluvia
Vecinos manifestaron su preocupación por el impacto del temporal. Muchos no pudieron llegar a tiempo a sus lugares de trabajo.
lluvia
Las autoridades provinciales y municipales, trabajaron arduamente para asistir a los damnificados.