Más de 140 nadadores participaron del inicio del Torneo Provincial de Natación Verano 2026 en el Madre de Ciudades

La primera etapa del certamen reunió a deportistas de Santiago del Estero y de distintas provincias del NOA. Nadadores del club anfitrión lograron destacadas actuaciones y ocuparon los principales lugares del podio en varias pruebas.

Hoy 17:30

La temporada de competencias de natación 2026 comenzó oficialmente con la primera etapa del Torneo Provincial de Natación Verano, que se desarrolló en el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades, dependiente de la Secretaría de Deportes y Recreación de la provincia, a cargo del profesor Carlos Dapello.

El evento reunió a más de 140 nadadores provenientes de Santiago del Estero y de provincias del NOA como Tucumán, Jujuy y Catamarca, en una jornada que contó con una amplia participación de instituciones locales y regionales.

Durante la competencia, los representantes del club anfitrión tuvieron un desempeño destacado, logrando ubicarse en los primeros puestos en gran parte de las pruebas disputadas, lo que permitió dejar en alto el nombre del natatorio santiagueño en el inicio del calendario deportivo.

Entre los nadadores de mayor nivel sobresalieron los integrantes de la Selección Argentina, entrenados por la licenciada Josefina Bandrowsky, quienes obtuvieron múltiples podios.

Uno de los principales protagonistas fue Matías Sosa González, quien se consagró primero en 50 y 100 metros estilo pecho, 50 y 100 metros estilo libre y 50 metros mariposa, además de obtener el segundo puesto en 100 metros mariposa en la categoría mayores.

También se destacó Máximo Córdoba Vizcarra, que logró el primer lugar en 50 y 100 metros mariposa, 50 y 100 metros espalda, y en 100 metros pecho y 100 metros libre en la categoría cadetes.

En la rama femenina, María Lourdes Salas tuvo una actuación sobresaliente al quedarse con el primer puesto en 50 y 100 metros libre y en 50 y 100 metros mariposa en mayores.

Otros resultados destacados entre los nadadores federados fueron los de Mateo Morales, ganador en 50 y 100 metros pecho, además de varios segundos puestos; Guadalupe Villalba, que se impuso en cinco pruebas de la categoría menores; y Pedro Páez Anríquez, quien obtuvo un primer lugar en 50 metros libre y varios podios en cadetes.

También lograron ubicaciones de relevancia Isabella Castellanos, Lautaro Argüello, Giovanni Monge, Gael Kofler, Pablo Holgado, Nahuel Ingratta, Lihuel Macedo, Xiomara Bautista, Mia Maguna y Lautaro Suárez Oñate, quienes completaron una destacada actuación para la delegación local.

Por su parte, en la categoría promocionales también hubo actuaciones sobresalientes. Entre ellas se destacaron Lorenzo Catalfamo Mussi, Alejandro Abdala Pece, Máximo García Sánchez y Franco Lescano, quienes obtuvieron múltiples primeros puestos en sus respectivas categorías.

En el sector femenino sobresalieron María Victoria Gutiérrez, que ganó cinco pruebas, Zaira Navarro, Alisse Roldán Reimundi y Candela Bravo, entre otras nadadoras que lograron subir al podio.

Además, los más pequeños también tuvieron su protagonismo con destacadas actuaciones de Lorenzo González Chazarreta, Ian Dante Sosa, Tamara Pérez López, Eleonora Mina y Enzo Galván Coronel, quienes compitieron en las categorías preinfantiles.

Desde la organización confirmaron que la segunda etapa del Torneo Provincial de Natación Verano 2026 se disputará a mediados de abril, con la expectativa de volver a reunir a los mejores nadadores de la región en el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades.