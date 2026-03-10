Newells empató con Platense y sigue sin poder ganar en el Torneo Apertura

La Lepra estuvo cerca de ganarlo, pero se tuvo que conformar con el 1-1 ante su gente, que volvió a silbar al equipo tras el final.

Hoy 01:04

Platense empató 1-1 frente a Newell's Old Boys en el estadio Estadio Marcelo Bielsa, en un partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con este resultado, el Calamar se ubica quinto en la Zona A con 14 puntos, mientras que el equipo dirigido por Frank Darío Kudelka continúa en el último puesto con apenas tres unidades y sin triunfos en el certamen.

El conjunto rosarino abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo en su primera situación clara.

El delantero Facundo Guch ejecutó un tiro libre al borde del área con un remate bajo que se metió junto al palo derecho del arquero Matías Borgogno, estableciendo el 1-0 parcial.

Antes, Platense había generado las primeras aproximaciones del partido con intentos de Juan Gauto y Franco Zapiola, aunque sin poder romper el cero.

Cuando el partido se acercaba al cierre, Platense encontró el empate a los 38 minutos.

Tras un centro desde la izquierda, Leonardo Heredia ganó de cabeza pero no pudo superar al arquero Williams Barlasina. Sin embargo, el rebote le quedó a Augusto Lotti, que empujó la pelota al gol para decretar el 1-1 definitivo.

En la próxima fecha del Torneo Apertura, Platense será local ante Vélez Sarsfield el sábado 14 de marzo a las 19:00.

Por su parte, Newell’s deberá visitar a Lanús el miércoles 17 en el mismo horario, con la necesidad de conseguir su primera victoria del campeonato.