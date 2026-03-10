Racing y Sarmiento no pasaron del cero en Junín

La Academia, que terminó con diez por la expulsión de Di Césare, empató sin goles en su visita al Verde.

Racing Club empató 0-0 con Sarmiento de Junín en el estadio Estadio Eva Perón, por la décima fecha del Torneo Apertura 2026, en un partido con escasas situaciones de gol.

Con este resultado, la Academia quedó en el quinto puesto de la Zona B con 12 puntos, mientras que el Verde, dirigido por Facundo Sava, se ubica décimo con 10 unidades.

El encuentro tuvo pocas jugadas de peligro y mucho juego disputado en la mitad de la cancha.

La primera aproximación clara fue para Racing a los 36 minutos del primer tiempo, con una volea del delantero Santiago Solari tras un centro desde la izquierda, que fue bloqueada por el defensor Lucas Suárez.

Poco después, el defensor Marco Di Césare probó desde afuera del área con un remate bajo que pasó cerca del palo derecho del arquero Javier Burrai.

En el complemento, la Academia intentó tomar protagonismo. Al minuto de juego, el colombiano Duván Vergara probó desde lejos, aunque su remate fue débil y controlado por Burrai.

Sarmiento también tuvo sus oportunidades con un cabezazo de Junior Marabel y un intento de Julián Contrera, pero sin precisión.

A los 17 minutos del segundo tiempo, Racing sufrió un golpe importante con la expulsión de Marco Di Césare, quien vio la segunda amarilla tras un forcejeo sobre la banda izquierda.

A pesar de jugar con un hombre menos, Racing tuvo la chance más clara del partido a los 36 minutos del complemento.

Un contraataque comandado por Solari terminó en un pase para Matko Miljevic, que definió de zurda, pero el arquero Burrai respondió bien y evitó la caída de su arco.

En la próxima fecha, Racing recibirá a Estudiantes de Río Cuarto el lunes 16 de marzo a las 20:00.

Por su parte, Sarmiento tendrá un duro compromiso como visitante frente a River Plate el domingo 15 desde las 19:45.