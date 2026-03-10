Casas inundadas, calles anegadas y dramáticos testimonios de vecinos: lo que dejó el fuerte temporal en Santiago del Estero

Las intensas lluvias registradas este martes provocaron serios inconvenientes en distintos barrios de la Capital. Hubo viviendas anegadas, desbordes y pérdidas materiales que generaron preocupación entre los residentes.

Hoy 19:13

El fuerte temporal que azotó este martes a la ciudad de Santiago del Estero dejó importantes daños en distintos barrios, con viviendas inundadas, árboles caídos, techos afectados y calles completamente anegadas, lo que complicó la circulación y generó momentos de angustia entre los vecinos.

Las intensas precipitaciones, que en unas 12 horas superaron los 80 milímetros, provocaron que el agua ingresara en numerosas casas, sorprendiendo a familias que debieron actuar rápidamente para proteger sus pertenencias o buscar refugio en otros domicilios.

Uno de los testimonios más duros fue el de Belén, vecina del barrio La Católica, quien vivió momentos desesperantes cuando el agua comenzó a avanzar dentro de su vivienda. Según contó en diálogo con Noticiero 7, el nivel subió rápidamente hasta alcanzar la altura de sus rodillas, dejando gran parte de su hogar bajo el agua.

La mujer relató que perdió varios de sus muebles más importantes, entre ellos el ropero y la cama, y que ante la gravedad de la situación tuvo que enviar a sus hijos a la casa de su madre para resguardarlos, mientras intentaba enfrentar el desastre que dejó la tormenta dentro de su hogar.

En otro sector de la ciudad, la gran cantidad de agua provocó el desborde de la acequia ubicada sobre avenida Aguirre, donde el caudal superó su capacidad y el agua terminó avanzando hacia la calle, generando complicaciones para conductores y vecinos que transitaban por la zona.

También en el barrio Tradición Oeste se registraron serios inconvenientes. Allí, Juan, un vecino del sector, sufrió importantes daños en su vivienda luego de que el pozo ciego de su casa colapsara por la acumulación de agua, lo que agravó aún más la situación dentro del inmueble.

El hombre contó que el temporal no solo afectó su casa, sino también su rutina diaria, ya que no pudo salir a trabajar como lo hace habitualmente, en una jornada marcada por la lluvia y los problemas que dejó el agua en su vivienda.

A lo largo del día, distintos barrios de la Capital y sectores del interior provincial registraron calles completamente anegadas, lo que obligó a muchos vecinos a permanecer en sus casas o a buscar ayuda para retirar el agua que ingresó a sus domicilios.

Cabe destacar que según lo dispuesto por el comité de emergencia y por expresas instrucciones del gobernador de la provincia, Elías Suárez, se continúa desplegando un amplio operativo de ayuda destinado a las familias afectadas por las intensas precipitaciones.

Las acciones se llevan adelante a través del Ministerio de Desarrollo Social y de manera articulada con diversas áreas del Estado provincial, en el marco de un trabajo coordinado que busca contener la situación en las zonas más comprometidas y brindar respuesta ante el impacto generado por el inusual volumen de lluvias registrado en gran parte del territorio.