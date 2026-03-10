Compartieron un desayuno por el Día de la Mujer entre diversos sectores de la comunidad clodomirense

La actividad estuvo impulsada por la comisión municipal y se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Cultural de la ciudad de Clodomira el pasado lunes.

Hoy 19:02

El intendente de Clodomira, Daniel Ruiz compartió el lunes por la mañana un desayuno especial, organizado con motivo del Día Internacional de la Mujer, junto con autoridades de instituciones educativas, concejales, personal de diferentes áreas municipales y también integrantes del grupo de murga Las Fashion.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El agasajo se desarrolló en las instalaciones del Centro Cultural La Estación, donde el jefe comunal hizo un merecido reconocimiento a todas las mujeres, no solo por esta fecha en particular, sino por el trabajo comprometido con la comunidad que llevan adelante durante todo el año en sus diferentes roles.

En ese sentido, expresó su agradecimiento a quienes ejercen la docencia con amor y responsabilidad, como también a las mujeres que tienen el honor de representar a la comunidad dentro del Concejo Deliberante y a las empleadas y funcionarias de los organismos del Estado Municipal, quienes realizan una tarea digna para contribuir a una mejor calidad de vida para los clodomirenses.

También en esta oportunidad destacó el protagonismo de las mujeres que trabajan en las instituciones intermedias y en organizaciones sociales como Las Fashion, cuyos integrantes son motivo de inspiración para otras personas.

“Estoy muy contento por el breve pero reconfortante encuentro y el afecto de cada una de las personas con las que compartí este momento tan agradable, sabiendo que una mujer expresa afecto, compromiso y son las que siempre están para levantarnos en los tiempos difíciles. Es esa madre, hijas y hermanas tan importantes para lograr nuestros objetivos”, expresó Ruiz.